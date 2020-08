Le line-up del WTCR 2020: #7 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

-

Continuiamo la rassegna delle line-up del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020. Oggi è il turno dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team

ENGSTLER HYUNDAI N LIQUI MOLY RACING TEAM



#8 Luca Engstler (Germania)

#88 Nicky Catsburg (Olanda)



Auto: Hyundai i30 N TCR

Gomme: Goodyear

Base: Wiggensbach, Germania

Proprietario/Team Principal: Franz Engstler

Team Manager: Andreas Klinge

TCR: titoli in TCR Asia, TCR Germany, TCR Malaysia, TCR Middle East



LUCA ENGSTLER



Data di nascita: 08/03/2000

Nazionalità: tedesco

WTCR 2019: 28°

Gare: 6

Vittorie: 0

Pole: 0

Giri veloci: 0

Giri in testa: 0

Punti: 2



La Top5:

DNA da corsa: Engstler è figlio di Franz, che ha corso nel FIA World Touring Car Championship e dirige la squadra

15 vittorie: oltre alla marea di titoli, nel 2019 ha vinto 15 gare in giro per il mondo

Dal calcio all'infinito: da giovane il tedesco giocava a calcio e aveva il #8, che ha scelto di riprendere per la sua Hyundai i30 N TCR:“Da quando ho iniziato a fare sport ho sempre scelto l’8 perché sono nato l’8 marzo; non l’ho mai cambiato, ad eccezione di quando sono diventato Campione. Però vorrei tenerlo per il resto della mia carriera, è bello ed è anche il simbolo dell’infinito”.

Un aiuto: quando il pilota di MotoGP, Hafizh Syahrin, ha debuttato nel WTCR con la Engstler Motorsport a Sepang 2019, Luca gli ha fatto da coach.

Lo sapevate? Engstler ha passato il lockdown coi genitori a Wiggensbach, allenandosi molto fisicamente e seguendo una rigida dieta.



NICKY CATSBURG



Data di nascita: 15/02/1988

Nazionalità: olandese

WTCR 2019: 13°

Gare: 28

Vittorie: 0

Pole: 2

Giri veloci: 1

Giri in testa: 9

Punti: 166



La Top5:

Versatile: l'olandese è conosciuto per le esperienze in monoposto, GT, turismo e varie discipline, oltre che come ottimo coach.

Un assaggio: prima del WTCR ha corso nel FIA WTCC 58 gare vincendone due.

Un grande inizio: nel WTCC terminò quarto alla seconda gara con la LADA Vesta ufficiale al Moscow Raceway nel 2015.

Anno impegnativo: nel 2019 ha corso in FIA World Endurance Championship ed Intercontinental GT Challenge con BMW. Quest'anno continuerà le sue avventure anche con l'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team nel WTCR.

Lo sapevate? Catsburg ha cominciato a correre dopo una lezione a Zandvoort, pagatagli dal papà come promessa per non aver iniziato a fumare...

