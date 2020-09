Vittorie:Yann Ehrlacher ha all'attivo tre successi nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, Néstor Girolami (nella foto) sale a quattro.



Pole:Nathanaël Berthon ha centrato la prima DHL Pole Position ed è il 19° pilota ad esserci riuscito nella storia del WTCR.



Giri veloci: sempre Berthon, ha registrato il giro più veloce in Gara 2 aggiudicandosi il TAG Heuer Best Lap Trophy. Girolami, il più rapido di Gara 1, ne ha due all'attivo.



Giri in testa: Con i 13 giri al comando in Gara 2, Ehrlacher sale ad un totale di 45 dal 2018. Girolami è invece a 48, mentre Berthon sale a 5.