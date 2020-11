Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR)

"È stata una sessione difficile per noi. In Q1 tutto sembrava a posto ed ero fiducioso. Ma nella Q2 le cose hanno cominciato ad andare peggio. Non ho fatto bene, ad essere sincero. Al mio primo giro ho avuto un grosso rischio di stallo in entrata della curva 1 e mentre mi preparavo per il giro successivo ho sentito dei danni alla vettura, dopo che ho preso male un cordolo. Così, alla fine sono rimasto senza la possibilità di segnare un tempo. Per me, questo è uno dei circuiti più difficili. E' facile dire che il 95% sarebbe stata una strategia migliore che dare il 99% o il 100%. Ma il problema è che appena ci si siede in macchina e si indossa il casco, è un mondo diverso. E questo è stato il problema anche per me, volevo davvero spingere al massimo, per conquistare una seconda pole position e alla fine questo approccio mi è costato molto, troppo. Alla fine è buono finire al decimo posto da quello che ho visto, quindi comunque le cose sarebbero potute andare peggio. Ma non voglio fare un altro errore come questo in futuro".



Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris)

“Sono felicissimo, è un bellissimo regalo e so che mi stavano guardando tutti da casa, famiglia e fidanzata. Vi amo! Ringrazio il team, in FP2 abbiamo avuto il problema alla ruota e non ero sicuro che fosse risolvibile per le qualifiche, ma mi sentivo a posto e sapevo che potevo giocarmela. L'importante era non fare errori e infatti è stato così, non sentivo pressioni”.



Gilles Magnus (Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS)

"Due volte secondi in qualifica, possiamo essere felici. Anche se in Q3 c'è stato di più. Il mio giro è stato tutt'altro che perfetto, mi dispiace molto per la squadra, ancora una volta, perché ho fatto lo stesso in Slovacchia. Ma penso che faccia parte del processo di apprendimento e non dovrei mettermi troppo sotto pressione. Ho fatto un buon lavoro e ho dimostrato che la velocità c'era rispetto ai miei compagni di squadra. Ok, il mio compagno ha avuto un po' di sfortuna in Q3 e mi dispiace molto per lui. Ma per fortuna per lui non è stato in Q1. Questa stagione abbiamo avuto un po' di sfortuna con l'albero motore al Nürburgring e con l'altezza da terra all'Hungaroring. Va male a tutti e stavolta è toccato a Nat. Le gare? Penso che possiamo prendere dei buoni punti e vincere il campionato rookie questo fine settimana, sarebbe bello. Facciamo del nostro meglio, il ritmo c'è, quindi proviamoci".



Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR)

"Siamo qui a lottare per il campionato con Yann, e anche con Yvan che è andato meglio. E' una grande lotta per la squadra. Ovviamente sono contento di essere qui, per me è una bella sensazione. Ma per Yann non è l'ideale. Ho avuto due fine settimana in cui sono andato malissimo e tutto era sbagliato. Essere in Q3 a lottare per la pole è una sensazione fantastica, quindi sono felice".



Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR)

"Ho fatto uno stupido errore. Ma va bene, sono arrivato in Q3, il che è importante. La squadra mi ha dato una grande macchina. Mi è dispiaciuto non vedere Yann e Yvan davanti, che è la cosa principale. Ma va bene, ora ci concentriamo su domani e speriamo di ottenere punti importanti per la squadra, che è la cosa che conta".



Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"A volte si ha fortuna, altre no. Si è trattato di un problema con l'albero motore. L'abbiamo rotto mentre stavamo per iniziare il giro. Mi sentivo davvero bene, la macchina era davvero ben bilanciata per la Q3, puntavo di nuovo a fare un buon giro come al solito. Questa volta è diverso. In Ungheria abbiamo scoperto di avere una mancanza di prestazioni nel motore, ma non è il motore in sé, è qualcosa intorno ad esso. Abbiamo deciso di cambiarlo, per sicurezza e siamo tornati quasi alla normalità. Ma ora è successo questo".