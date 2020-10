Esteban Guerrieri



Terza vittoria stagionale, la seconda della giornata, ma non semplice contro le altre Honda...

"Sicuramente molto contento della vittoria. Prima di tutto ringrazio i miei compagni di squadra e amici per i punti presi e per il risultato. Sono molto felice di condividere il podio con loro. Per quanto riguarda la gara, ora posso guardare indietro, ricordo che in gara 2 sono andato sull'erba perché c'era un casino nella seconda curva lì ho sentito qualcosa che non andava. Tiago mi ha detto che c'era qualcosa che vibrava quando era dietro di me in gara 2, ma le macchine erano al parco chiuso e quindi non c'è stata la possibilità di dare un'occhiata in profondità. Così coi meccanici ho insistito nel controllare quando ho fatto giri di formazione, c'era qualcosa che non andava e ho avuto qualche problema in frenata. Hanno controllato il fondo e lo splitter e tutto sembrava a posto, ma andava sempre peggio quando prendevo velocità. Poi dal primo giro [di gara 3] in poi ha iniziato a rompersi completamente. Era la copertura del passaruota in cima, ha iniziato a disintegrarsi e anche lo splitter ha iniziato a muoversi perché non c'era nessun supporto. Era davvero difficile frenare, non avevo alcuna accelerazione, ovviamente l'equilibrio aerodinamico era completamente disturbato, quindi è stata dura. La macchina era inguidabile. Ma mi hanno protetto benissimo e ho potuto spingere più forte che potevo, non dovendo difendermi ovviamente, il che è stato fantastico, altrimenti sarei stato molto più lento. E siamo riusciti a tenere dietro chi ci seguiva, una grande opportunità. Néstor in pratica ha difeso il nostro podio. Quindi, ancora una volta, sono davvero felice e grazie ai ragazzi e anche ai meccanici che hanno fatto un ottimo lavoro. E Attila, che non è qui. Un ottimo lavoro da parte di tutto il team ALL-INKL e della Honda, naturalmente".



Adesso si va ad Aragón: conosci la pista? Pensi che la Honda possa andare bene?

"Devo essere onesto, siamo stati ad Aragón, ma era sempre bagnata, un po' mista a volte. Era il nostro primo test con le Goodyear, le gomme nuove quest'anno. E' stato abbastanza utile, ma credo che sarà difficile essere competitivi come Lynk & Co, che sono fondamentalmente i nostri principali rivali da qui alla fine della stagione. Se piovesse molto, andrebbe meglio. Altrimenti il peso di compensazione sarà un po' negativo. Vediamo un po'. Al momento non ci siamo ancora seduti a pensare ad Aragón, ma lo faremo sicuramente nei prossimi giorni per pianificare la nostra migliore strategia e cercare di estrarre il nostro miglior potenziale. Ma come ho detto, non sarà facile, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio".



Tiago Monteiro



Hai protetto benissimo Esteban, ma come mai non ti sei invertito la posizione con "Bebu" nel finale?

"Beh, prima di tutto congratulazioni anche a Esteban, Bebu e Attila. Penso che tutto il team sia stato brillante questo fine settimana, il lavoro di squadra è stato davvero come dovrebbe essere e sono molto orgoglioso di questo, ad essere onesto. Ci sono alcune regole e abbiamo cercato di chiarirle. Una vittoria è sempre una vittoria, ed è abbastanza sacra, anche un podio è molto importante. Quindi, a meno che non ci sia un motivo particolare, in quel caso si è deciso di non scambiare le posizioni. Quindi penso che sia andata così. Certo, stiamo pensando al campionato delle squadre e al campionato piloti, ma credo che il team abbia deciso che il terzo posto di Néstor era abbastanza buono per recuperare alcuni punti e la differenza tra il secondo e il terzo non è così grande. Quindi, da un punto di vista personale, ovviamente ne sono contento. Ho fatto una buona partenza, ho preso la posizione da Attila e poi ho seguito il ritmo di Esteban. Era in difficoltà, come ha detto, e il nostro obiettivo era quello di proteggerlo, e potevamo vedere gli altri concorrenti arrivare forti dietro a Néstor, quindi si trattava di mantenere un buon ritmo senza spingere troppo forte, ma non troppo lento. Un grande complimento alla squadra, i meccanici hanno fatto un lavoro brillante, davvero erano sotto pressione tra una gara e l'altra. C'è stato molto lavoro, è stata una gara piuttosto movimentata e con molti contatti, quindi c'è stato molto lavoro durante il parco chiuso. Ora si vede come le persone lavorano sotto pressione, sotto stress ed è stato bello da vedere".



Néstor Girolami



Una gara difficile per te, ma di riscatto...

"Sì, fondamentalmente in Slovacchia abbiamo avuto un grosso incidente e qui il contatto in gara 2 è stato davvero duro, soprattutto per i meccanici. Sono molto orgoglioso della mia squadra, il team ha fatto un lavoro fantastico. Questo podio e questa tripletta li voglio dedicare a loro perché nei momenti difficili, nelle situazioni difficili ci hanno messo il 100 per cento, o il 110 per cento, per preparare la mia macchina. Se lo meritano. Mi scuso ancora per il mio errore, cercherò di essere forte la prossima volta per essere più intelligente in alcune situazioni. Ma comunque non ci arrendiamo mai, eccoci qui, a dimostrare che siamo forti come squadra ed è stato bello sostenere Esteban, ha fatto un ottimo fine settimana. Meritava di essere in pole e poi vincere due gare è stato il nostro massimo e sono molto felice per la squadra".