Nicky Catsburg



Ti sei trovato fianco a fianco con Norbert Michelisz al via, com'è stato?

"La partenza è stata davvero fantastica. Abbiamo faticato con le partenze per tutto il fine settimana e abbiamo cambiato alcuni parametri. Ho superato subito due vetture salendo terzo e al fianco dei primi. Alla prima curva credo di aver frenato per ultimo, poi io e Norbi eravamo fianco a fianco, io l'ho tenuta all'esterno e lui ha rallentato, e credo che si sia girato alla seconda curva, il che mi ha dato un po' di vantaggio. Sono riuscito a mantenere quel gap, ma non è stato facile perché JK non ha commesso errori, così ho dovuto continuare a spingere fino a circa quattro giri dalla fine. Tutto è diventato un po' più facile, le sue gomme erano consumate e le mie andavano abbastanza bene. La squadra ha fatto un lavoro fantastico con l'assetto. Già in gara 2 abbiamo notato che la macchina era buona, ma sempre nel traffico, quindi non abbiamo fatto nessun cambiamento perché sapevamo che se fossimo stati davanti l'auto sarebbe stata fantastica. E la mia prima vittoria nel WTCR e anche la prima vittoria per la squadra, quindi ottimo risultato".



Pensavamo che avessi consumato le gomme, ma le hai gestite alla grande...

"C'è stato un calo dopo i primi due giri. Sapevo che dopo il crono del primo giro non sarei stato in grado di farlo di nuovo, poi il distacco è passato da 1"2 davanti a 0"9 e ho pensato 'Oh merda, ci siamo. Adesso mi riprende'. Ma per fortuna il distacco è rimasto quello e alla fine ho notato che stava diventando tutto più facile, quindi le mie gomme sono durate molto più a lungo delle sue".



Continui la striscia vincente dopo aver vinto la 24h del Nürburgring e la 8h di Indianapolis.

"Le ultime due settimane sono andate benissimo, poi chiaramente serve anche un po' di fortuna. Spero di continuare così anche nelle prossime, visto che non è finita!"



Jean-Karl Vernay



Sei partito alla grande e hai lottato con Norbi. Raccontaci quel momento.

"Sì, è stato un grande avvio. Ero settimo in griglia e alla curva 1 ho superato tutti, mi sono trovato proprio dietro a Norbi, che era all'interno. Volevo solo stargli attaccato per attaccarlo alla curva 2, ma lui ha frenato 50 metri prima, dove la curva è piatta. Per qualche motivo ha frenato piuttosto forte e l'ho colpito. Mi dispiace per lui, non era mia intenzione e ho un buon rapporto con Norbi, è un pilota molto corretto. Credo che volesse solo far passare Nicky all'esterno, ma io ero lì. Mi dispiace per lui, ma non ho potuto fare niente. Dopo ho provato a tornare su Nicky, la macchina andava bene, ma lui era un po' troppo veloce e alla fine ho gestito le gomme per tenere il secondo posto. Nel complesso sono felicissimo, è stato un buon fine settimana. Non sono contento di quello che è successo in gara 2, la lotta è stata del tutto inutile e quello che volevo dire è che spero che Néstor stia bene, anche se non devo scusarmi per questo. Non mi piace quando la gente diventa così aggressiva. Mi è successo cinque volte al primo giro. Sono felice di andarmene e di tornare a casa, ce l'ho ancora qui sullo stomaco..."



Nathanaël Berthon



Un altro podio fantastico, anche se forse nella posizione sbagliata...

"Sì, certo, è stato un weekend fantastico per noi. Sono molto grato alla mia squadra, hanno fatto un lavoro fantastico. Due pole position, una vittoria, un podio, è stato molto bello. Il mio miglior weekend finora, quindi sono contento. In gara 3, a causa dell'incidente di gara 2, i ragazzi non sono riusciti a riparare tutto. In gara 2 la macchina era fantastica prima del contatto. Quindi c'è un po' di frustrazione di sicuro, ma alla fine siamo riusciti a gestire alcuni punti.



Pensi di essere a posto per l'Hungaroring?

"Budapest è una delle mie piste preferite, in passato sono stato anche fortunato, vedremo. In qualifica siamo stati forti e quindi avremo 20kg in più, il che sarà uno svantaggio. Non saremo veloci come qui, ma cercheremo di fare bene".