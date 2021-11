Santiago Urrutia ha preceduto Tom Coronel ed Esteban Guerrieri in Gara 1 alla WTCR Race of Italy. Ecco le loro parole.

Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR): Prima posizione

"È stata una gara difficile. Conoscevo le Honda e praticamente tutti sono stati più veloci di noi in partenza, penso che anche Tommy fosse più veloce di me, ma ho potuto chiudere la porta alla curva 1. Esteban ha fatto una partenza davvero buona, ma sapevo che questa pista è difficile per passare e sapevo di avere una possibilità all'inizio quando ho avuto buone gomme. Davanti non è stato facile, stavo spingendo molto duramente per fare il vuoto e alla fine ho ottenuto la vittoria. Sono molto felice per me stesso per un'altra vittoria in questa stagione e felice anche per la squadra, mi hanno dato una macchina davvero buona. Ho avuto alcune vibrazioni e ho sofferto molto con i freni, ma credo che quasi tutti abbiano avuto lo stesso problema. Ma per fortuna ero davanti e fondamentalmente ho potuto controllare. Partiamo decimi per Gara 2 e vediamo come è dietro, ma spero che vada bene. Ma è stato bello vincere".



Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Seconda posizione

"Ho avuto una buona partenza, ma non potevo passare, quindi ho dovuto lasciare che Urrutia andasse in mezzo. Ma ho visto che erano abbastanza carichi e nel primo giro ho potuto vedere che stavano cercando le opportunità per passare. Alla fine, naturalmente Urrutia ha fatto una mossa rischiosa, ho pensato 'cosa fai?'. Poi per me era questione di prendere un po' di distanza da Michelisz e vedere cosa succedeva. Ho visto che la mia macchina era veloce sul dritto e alla fine ho raggiunto Guerrieri. Mi hanno detto 'Tommy, ci sono solo sette giri da fare', quindi ora dobbiamo vedere se ce la facciamo. Queste sono le corse turismo. Siamo stati fianco a fianco per tre curve, ci siamo rispettati e ho potuto prendere il secondo posto. Ho spinto molto forte e all'ultimo giro ho pensato di vedere se potevo prendere Urrutia, ma era troppo lontano. Sono molto felice".



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR): Terza posizione

"Sì, è stata una buona partenza. Ovviamente, sapevo che sarebbe stata una gara difficile, le Lynk & Co sono state fondamentalmente più veloci di noi per tutto il fine settimana, sono anche più leggere di noi. Avrei cercato di lottare per la posizione, ma sarebbe stato difficile, lo so. Tuttavia, nel primo giro mi ha attaccato spingendomi da dietro nella penultima curva e poi andando sull'erba e poi fuori pista, non credo sia il modo migliore per guadagnare una posizione e naturalmente sono incazzato. Tutti possiamo farlo, tutti sappiamo come correre, tutti sappiamo essere aggressivi fino a un limite e poi se si va oltre il limite è facile farlo ma non è giusto. Un po' incazzato, ovviamente poi ho perso la P2 contro Tom, ho avuto qualche problema con il cambio, si è innestato dalla prima alla terza invece che alla seconda, quindi Tom si è affiancato a me. In realtà è stata la stessa mossa di Santi, Tom all'esterno nell'ultima curva come lo ero io con Santi, e non l'ho spinto fuori perché ovviamente aveva la posizione lì. Avrei potuto farlo, avrei potuto andare di potenza e spingerlo fuori, ma non l'ho fatto e ho perso una posizione. Male per me, ma fa parte delle corse. Questo è l'esempio perfetto di avere cattive intenzioni o no, ed è per questo che sono incazzato. Conosco Santi molto bene, e abbiamo un ottimo rapporto fuori dalla pista, ma naturalmente, in pista ci sono cose che non si fanno e se si deve essere penalizzati. Questa è la mia opinione. Alla fine è un podio, non male, e sono contento per la squadra e per la Honda. Cerchiamo ora di recuperare qualche posizione in Gara 2".

Ad

Adria Adria, Santiago Urrutia si aggiudica gara 1 6 MINUTI FA

WTCR WTCR Gara 1: Urrutia supera Guerrieri e vince ad Adria UN' ORA FA