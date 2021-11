Dopo aver concluso rispettivamente primo, secondo e terzo in Gara 2 della WTCR Race of Italy, ecco cosa hanno detto Yann Ehrlacher, Frédéric Vervisch e Gilles Magnus.

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR): Prima posizione

"Sicuramente il weekend è iniziato bene con la pole position. Il giro era buono in Q1 e molto buono in Q3. Quindi penso che il tempismo sia stato abbastanza giusto per mettere tutto insieme ora che ci avviciniamo alla fine. Gara 1 è stata difficile, ma partendo da centro gruppo me lo aspettavo e non volevo correre rischi. Così mi sono concentrato su gara 2. Abbiamo sofferto per alcuni fine settimana con la partenza, alcune sono state molto brutte. Poi la squadra ha lavorato fino a tardi ieri sera per fornirci un nuovo sistema a cui ci siamo dovuti adattare. Dopo aver fatto la stessa cosa per tre anni abbiamo dovuto cambiare e questo non è stato sicuramente facile, sia da parte della squadra che per noi. Quindi sicuramente un grande grazie a loro perché ci hanno salvato oggi. La fuga è stata buona, sono riuscito a prendere il comando alla partenza alla curva 1 e poi sono scappato via. L'abbiamo portata a casa. Sono davvero contento di questo e non posso che ringraziare la squadra per avermi fornito una macchina così buona e per continuare a fare bene ogni volta che andiamo in pista. Sono davvero contento del lavoro che stiamo facendo tutti insieme".



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Seconda posizione

"Come squadra abbiamo fatto il nostro miglior weekend finora. Abbiamo lavorato molto bene insieme, ho avuto un grande aiuto da Gilles, quindi devo ringraziarlo, ma anche da Tommy [Coronel] e Nathanaël [Berthon]. Avevamo un ritmo migliore di Pau, ma stavamo combattendo contro un concorrente molto forte, hanno fatto un po' meglio di noi. Quindi è difficile, ma siamo ancora in lizza per fare bene, siamo secondi e c'è ancora una gara in Russia. Ci sono lunghi rettilinei, lunghe curve, quindi penso che potrebbe essere buono per noi. Ma ancora una volta, dobbiamo vedere. Non si sa mai, dobbiamo aspettare anche il peso di compensazione. Ma penso che possiamo essere forti; speriamo che sia così".



Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS): Terza posizione

"Dopo un periodo difficile è bello essere di nuovo qui. Prima di tutto a Most non a causa di un mio errore ma di un problema tecnico in qualifica, poi a Pau a causa di un mio errore uscendo in qualifica. Partire ultimi per quattro gare di fila non è stata sicuramente la cosa migliore, ma mi sono lasciato tutto alle spalle e ho fatto un reset completo ed eccoci di nuovo qui. Non stiamo più lottando per il campionato, quindi il mio ruolo principale qui è quello di aiutare Fred e penso di aver fatto un bel lavoro oggi. Quindi sono felice per la squadra e per me stesso. È vero che abbiamo lavorato meglio insieme rispetto all'inizio della stagione, anche se allora stavamo lavorando bene. Ma abbiamo imparato a lavorare insieme e parlare la stessa lingua di Fred è, per esempio, un vantaggio. Questo tipo di cose aiutano, di sicuro. Ma sono contento del lavoro di squadra che abbiamo fatto. Vediamo a Sochi cosa sarà in grado di fare Fred. La pressione è sulle sue spalle, quindi io sarò solo un aiuto!".

Ad

WTCR Colpaccio di Ehrlacher in Italia, il titolo WTCR verrà assegnato in Russia UN' ORA FA

WTCR Vervisch vince il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of Italy UN' ORA FA