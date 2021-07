Ecco cosa hanno detto i primi tre in Qualifica della WTCR Race of Spain dopo una sessione molto combattuta al MotorLand Aragón.

Prima posizione: Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"Sono molto contento. È stato per me un giro quasi perfetto. Si può sempre migliorare, ma sono sicuro che anche gli altri direbbero esattamente lo stesso. Sapete, è piuttosto un gioco mentale l'intera sessione di qualifica. Non ci sono più abituato, ma è una bella sfida contro te stesso e sei sempre felice quando fai un buon giro, poi dici 'oh mio Dio devo farlo di nuovo e forse anche migliorare'. E questo è molto impegnativo, quindi sono molto contento di oggi. Ovviamente sono felice di essere tornato davanti con questa nuova auto ed è la prima pole position per la nuova Audi, per noi e anche per la squadra. E penso che Gilles lo dimostri e Tom Coronel pure. È fantastico, ma devo essere onesto, ho faticato molto i primi due fine settimana. Forse io un po' di più e questi sono tempi difficili. Quindi questa pole position non è una vittoria, ma conta, aiuta per la motivazione. Se si continua a spingere si ottengono risultati, quindi speriamo di poterlo convertire in qualche buon punto domani".



Seconda posizione: Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Come ha detto Fred, anche io stavo soffrendo per i primi due fine settimana di questo campionato e sono tornato in davanti, per cui mi sento bene. La ripresa è iniziata in parte all'Estoril, poi ho fatto fatica in qualifica, ma ora continua. Inoltre, come ha detto Fred, è bello per un pilota quando si sa cosa si può fare e si va in pista vedendo che tutto funziona. Fai un giro, poi quello successivo, e così via. A causa della bandiera rossa [in Q1] sono partito per ultimo, quindi non ho fatto il primo giro. La pressione sale, sai che devi fare bene al passaggio successivo. È una sensazione fantastica quando ti metti alla prova e va come vuoi. Il mio giro è stato bello".



Terza posizione: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

"Prima di tutto, grandi congratulazioni a Fred e a tutto il team perché essere primi e terzi è una cosa positiva. Penso che ce lo meritiamo dopo un periodo difficile. Quindi sono felice per la squadra. Forse non è stato il giro perfetto oggi, ma va bene, non sarà mai perfetto. Anche Fred dice che il suo giro non lo era, quindi è così. Ma sono felice di essere qui e vediamo domani. Thed è molto fiducioso di avere una macchina veloce, ma sono due contro uno, quindi penso che sarà una grande battaglia domani. Ci divertiremo e spero che gli spettatori si divertiranno. Mi auguro di prendere qualche buon punto e continuare su questa strada".

