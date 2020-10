Nathanaël Berthon



Complimenti per la vittoria, arrivata dopo un bel duello iniziale con Nicky Catsburg...

"Prima di tutto, sono molto contento per il team e per me stesso ovviamente, ma è un lavoro di squadra e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. Quindi grazie a loro. Sicuramente questa gara non è stata facile anche se alla fine abbiamo avuto un grande distacco. La partenza è stata abbastanza difficile perché era un po' più bagnata sul lato sinistro che sul destro. Alla fine siamo riusciti a fare una partenza abbastanza buona, ma Nicky è partito meglio di me. E' stata una lotta molto leale, mi piace quando è così. Sai, nel WTCR a volte ci sono molti contatti e questa battaglia è stata davvero corretta, quindi grazie anche a lui. Mi sono divertito. E poi, è incredibile, sono molto felice, è la mia prima vittoria in questo campionato. Ho avuto poche occasioni, spero di continuare così".



In Gara 2 ti terrai fuori dai guai, visto che in Gara 3 parti ancora dalla DHL Pole Position?

"Sì, ma non si sa mai. Certo, cercherò di fare la migliore gara possibile e abbiamo già perso molti punti [in questa stagione] quindi dobbiamo assolutamente essere intelligenti. Non so come cambierà il meteo oggi, se sarà completamente asciutto o se faremo un'altra gara bagnata. Ci vuole parecchio perché la pista si asciughi, ma è così per tutti, quindi dobbiamo essere intelligenti, non commettere errori e avere anche un buon set-up, portando a casa qualche punto".



Gabriele Tarquini



Sei riuscito a gestire bene le gomme Goodyear, quanto hai imparato sugli pneumatici?

"Non molto, purtroppo, perché è stata la prima volta che ho usato quelli da pioggia. Ho provato le slick nel giro di riscaldamento prima della gara, ma credo che fosse impossibile usare le gomme da pioggia sull'anteriore, quindi come il 90 per cento della griglia siamo partiti con una soluzione mista, lasciami dire la soluzione inglese perché l'ho vista molte volte in Inghilterra. E funziona. All'inizio è stato molto difficile, la mia auto era molto buona, soprattutto nella prima parte della gara. Ho cercato di attaccare perché non sono in lotta per il titolo. E' la prima volta che posso fare la mia gara senza pensare ai punti e alla strategia, quindi ho attaccato in pieno. Mi è piaciuto molto, soprattutto nella prima parte. Ho cercato di spingere fino alla fine, ma Berthon è stato molto più veloce di me. Aveva un grande distacco e non sono mai stato in grado di metterlo sotto pressione perché in queste condizioni è molto facile commettere errori. La mia strategia era di essere più vicino, ma era impossibile".



Jean-Karl Vernay



Nate ha detto che ogni lotta è stata corretta, mentre tu ne hai passate tante diversamente...

"Non è stato terribile, ma di sicuro non è che ti lasciano passare. All'inizio Berthon è stato piuttosto lento, non so perché, infatti Gabriele ci ha superato all'esterno con una mossa molto bella, credo che sia stato il gioco di Hyundai a rallentarmi per far sì che Gabriele potesse guadagnare. Scherzi a parte, parlando della gara, penso che possiamo essere molto felici. Siamo partiti terzi e come ho detto prima, avevo un po' paura essendo sul lato sinistro, ma alla fine non abbiamo perso posizioni e siamo rimasti calmi. Nei primi due giri abbiamo cercato di evitare incidenti e ora siamo sul podio, quindi sono felicissimo per la squadra. Abbiamo avuto qualche piccolo problema e i ragazzi hanno lavorato molto duramente ieri sera. E' un buon podio. In gara 2 ripartiremo davanti e speriamo di poterne fare un altro".