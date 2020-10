Tom Coronel



Era dal 2016 che non vincevi nel Mondiale, sei contento?

"Mamma Mia! Era passato tanto tempo e ora mi ricordo quanto sia bello vincere! Sapevamo di essere forti e di avere una possibilità, ma non pensavo andasse così. Ho fatto la mia mossa all’inizio, sono partito bene e alla curva 2 ho rischiato di finire nell’erba perché stavo tenendo d’occhio Girolami. Poi ho visto Guerrieri in difficoltà con le gomme e quindi ho pensato di provarci".



Raccontaci come hai superato Guerrieri...

"Sapevo di avere una possibilità, siamo sempre stati veloci qui. Ho visto il distacco e... boom! Ma siamo qui sempre per combattere, anche se mi ero già visto nell'erba dopo una buona partenza"



A cosa devi questo risultato?

"Il duro lavoro paga, è una bella ricompensa per il team dopo i test, la preparazione e quant’altro. Partivo sesto e non me l’aspettavo, poi alla prima curva ero già davanti, quindi sono stato anche fortunato”.



Gilles Magnus



Finalmente sei sul podio del WTCR, come ti senti?

"Ce lo meritavamo già a Zolder, ma siamo stati sfrotunati. Stavolta eccoci qui, è il primo podio nel WTCR al terzo evento, ho solo 21 anni e non potevo sperare di meglio".



Come paragoni questo risultato con quelli ottenuti in precedenza?

"E' un grande Mondiale FIA e non ce ne sono di altro livello con queste macchine. Molti piloti qui hanno tanta esprienza rispetto a me e in pista lo si vede. Sanno quello che fanno e ti mettono tanta pressione, comunque per ora sto gestendo tutto bene".



L'Audi è stata forte in questo weekend, quanta differenza fa la macchina?

"Abbiamo fatto tanti test e ce lo aspettavamo, però non è solo l'Audi, ma anche il duro lavoro di sviluppo del team che ha pagato. Stiamo migliorando e sapevamo che saremmo stati forti in questo weekend".



Esteban Guerrieri



Cosa è successo tra te e il tuo compagno Néstor Girolami in Gara 1?

"Ci siamo già parlati ed è stata una incomprensione, per cui basta così".



Sei partito benissimo, ma non hai potuto resistere alle Audi, è stata colpa della gestione gomme?

"Sì, ho fatto una buona partenza, più o meno normale rispetto al resto dei piloti davanti a me. Ma si sono raggruppati tutti all'interno e sono andato all'esterno per prendere traiettoria larga e all'improvviso hanno frenato tutti, quindi sono passato davanti. Poi è entrata la safety car, ho cercato di mantenere il distacco dalle Audi sul rettilineo. Loro stavano recuperando molto, ma non avevo comunque una buona macchina in curva, non avevo un buon feeling, siamo stati un po' troppo aggressivi nell'assetto e le gomme posteriori non funzionavano molto bene. Quando Tom mi ha visto andare largo ha fatto una bella mossa ed era troppo tardi per chiudere la porta. Ma è stato un buon risultato per me il terzo posto, prendendo buoni punti per il campionato".