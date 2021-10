Ecco le parole dei primi tre piloti del FIA WTCR dopo le qualifiche della WTCR Race of Czech Republic.

Mikel Azcona (Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición) prima posizione

"È stato davvero un buon giro. Mi sono preparato molto bene e la macchina funzionava perfettamente. Potevo andare veloce, al limite su questa nuova pista. È molto speciale perché si può sentire un livello diverso nelle varie curve. È molto difficile per un pilota analizzare, capire tutto ciò che è sul fondo. Quindi sono molto felice, stavo spingendo davvero al massimo e il giro è stato fantastico. Devo ringraziare il mio team Zengő Motorsport perché sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo iniziato l'anno in modo davvero difficile al Nürburgring con tanti problemi, poi il secondo weekend di gara è stato davvero orribile. Al momento siamo a metà della stagione e lottando per il titolo, il che è impressionante. E' la mia prima pole position nel WTCR. Sono molto felice e molto orgoglioso. Devo sfruttare questa opportunità domenica. Devo dire anche che sono molto a mio agio con la macchina perché con 20 kg in più rispetto all'ultimo weekend di gara abbiamo preparato la vettura alla perfezione e mi sento molto meglio. È davvero buono e mi fa sentire davvero a mio agio per le gare di domenica".



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) seconda posizione

"La maggior parte di questo risultato è grazie alla squadra e alla macchina. Abbiamo cercato di migliorare dalle FP1 alle FP2, siamo riusciti a farlo. E poi abbiamo fatto un altro passo con il bilanciamento. Quindi, se hai una macchina come quella che avevo oggi, non voglio dire che sia facile, ma rende la vita molto più semplice per un pilota di auto da corsa. Naturalmente, devi mettere il giro insieme, cosa che fortunatamente sono riuscito a fare e sono molto contento della seconda prestazione perché so che il divario è abbastanza ristretto a Mikel. Quindi non vedo l'ora delle gare di domenica".



Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR) terza posizione

"È una nuova pista per il campionato ed è sempre impegnativo arrivare su un circuito come questo avendo due prove libere per mettere a punto la macchina. Non è facile trovare un buon compromesso qui. È una pista difficile - breve, ma difficile, e possiamo vedere che i tempi sono vicini tra tutti, quindi renderà le gare davvero intense. Da parte nostra, abbiamo solo cercato di massimizzare tutto in qualifica. Le prove servivano per imparare la pista, e poi in qualifica, manche dopo manche si inizia ad abituarsi un po' di più al tutto. Il mio giro in Q3 è stato buono, anche se non è stato il giro perfetto. Ma sono abbastanza contento di partire terzo, avendo una buona posizione per entrambe le gare e una buona opportunità di prendere buoni punti".

