Ecco le parole dei primi tre dopo le Qualifiche della WTCR Race of Italy.

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Non è mai un giro perfetto, ma lo è stato quasi, con 10 punti presi. Il giro in Q3 è stato buono e quando si va da soli è sempre molto interessante spingere al limite e ottenere il meglio dalla macchina e da se stessi. Abbiamo fatto davvero bene oggi e la squadra ha fatto un grande lavoro per fornirmi una macchina buona su una pista dove non abbiamo mai corso prima. Congratulazioni a loro e grazie. Siamo sempre più vicini alla fine. Sono pieno di motivazione, voglio essere ancora in pole e vincere le gare. Ce la metterò tutta, non gestirò nulla fino alla fine, non farò cose folli o stupide, questo è sicuro. Andrò semplicemente per vincere".



Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"È stato un giro molto buono e ne sono stato felice, ma lui è il leader e ha preso il massimo dei punti. Ho appena scoperto che in Q2 non si prendono punti! Quindi sono un po' deluso per questo... Sto scherzando. È molto difficile, cosa posso dire? Stiamo spingendo molto forte. Mi aspettavo che noi Audi fossimo più veloci, ma non è stato il caso. Quindi sono un po' deluso da quel lato. D'altra parte penso che abbiamo fatto il massimo oggi e domani abbiamo alcune buone posizioni dove possiamo lottare per i punti, quindi dobbiamo continuare a farlo. Tutto sarà abbastanza eccitante. Come ha detto Yann, i primi due giri lo saranno sempre".



Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"È sempre dura, ma devo anche iniziare prima salutando Gabriele. È stato un pilota fantastico per così tanto tempo, una grande motivazione per i giovani piloti che vogliono andare nel turismo. È un grande momento quando dici che devi ritirarti. So che abbiamo lottato duramente e così via, ma ho un grande rispetto per Gabriele e dopo questo spero che faccia davvero bene in qualsiasi cosa voglia fare. È davvero speciale essere qui. Stavo facendo lo stesso in Cina con Yvan, ma poi è tornato. Tornando ad oggi, tutti stanno lottando così duramente, con Yann che ha messo insieme il giro. Tutti stanno spingendo. Ci si sente bene quando si ha una macchina che si sente di poter portare al limite, si sente il grip ed è un buon equilibrio. È una bella sensazione per un pilota da corsa. È bello essere in terza posizione, ma è sempre bello spingere la macchina al massimo".

