Le piste del WTCR: #2 Nürburgring Nordschleife

-

Non c'è nessuna pista come i 25,378km del Nürburgring Nordschleife, teatro della WTCR Race of Germany che si svolgerà il 24-26 settembre. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

DESCRIZIONE

La Germania è tornata nel calendario del WTCC dal 2015 al 2017 dopo tre anni di assenza. Il leggendario Nürburgring Nordschleife, lungo 25.378m e composto da 64 curve è teatro dell'ADAC 24h Rennen, con emozioni a non finire che hanno visto l'anno scorso Yvan Muller, Esteban Guerrieri e Thed Björk vincere le gare del WTCR, mentre il Campione del DTM René Rast ha fatto il suo debutto sfortunato nella serie. Nel 2019 hanno vinto di nuovo Guerrieri, Johan Kristoffersson e l'idolo locale Benjamin Leuchter.



Indirizzo: Otto-Flimm-Straße, 53520 Nürburg, Germania

Lunghezza: 25,378km

Gara 1: 3 giri (75,884km)

Gara 2: 3 giri (75,884km)

Giro record qualifica: Thed Björk (Hyundai i30 N TCR), 8'55"085 (170,7km/h), 11/05/18

Giro record gara: Frédéric Vervisch (Audi RS 3 LMS) 8'59"076 (169,4km/h), 12/05/18



ALBO D'ORO

2019:

Gara 1: Norbert Michelisz (HUN) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Johan Kristoffersson (SWE) Volkswagen Golf GTI TCR

Gara 3: Benjamin Leuchter (DEU) Volkswagen Golf GTI TCR



2018:

Gara 1: Yvan Muller (FRA) Hyundai i30 N TCR

Gara 2: Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 3: Thed Björk (SWE) Hyundai i30 N TCR



La pista per Thed Björk: “E' la più difficile del mondo, da pilota hai tante sfide da affrontare, sia ad alta che bassa velocità. E' pieno di compressioni e dossi, a volte fa paura, ma basta rispettarla, se vai là timoroso stai sicuro che non andrai forte. Quando vinci la soddisfazione è enorme perché è una sfida che si affronta tutti assieme, auto, team e pilota".



LO SAPEVATE?

Il Nordschleife originale univa il Südschleife in 28,265km per ospitare gli eventi Eifelrennen di auto e moto fino alla fine degli anni '20, poi dal 1931 si disputò il GP di Germania sul Nordschleife in un tracciato che misurava 22,8km. Achille Varzi vinse con la Bugatti T51.

WTCR WTCR Top 10: BRC Racing Team 01/08/2020 A 04:00

The post Le piste del WTCR: #2 Nürburgring Nordschleife appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Santiago Urrutia a WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear, disponibile la seconda parte 31/07/2020 A 10:00