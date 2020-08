Le piste del WTCR: #3 Hungaroring

-

L'Hungaroring è la pista del Campione del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Norbert Michelisz, nonché il quarto evento della stagione 2020.

Situato vicino alla capitale Budapest, l’Hungaroring è diventato famoso per essere stato teatro del primo GP di F1 nel 1986, nell’epoca della Cortina di Ferro; in quella occasione vinse Nelson Piquet su Williams-Honda. Da quell’anno è sempre stato presente nel calendario di F1 e ormai è diventato appuntamento fisso anche per il WTCC. Molto popolari sono anche i tifosi locali, che hanno sempre sostenuto a gran voce il loro idolo Norbert Michelisz, autore di una fantastica vittoria nel 2015 scattando dalla pole con la sua Honda. Nel 2016 è stato completamente riasfaltato.



Indirizzo: 2146 Mogyoród, Versenypálya 0222/2/3/6, Ungheria

Lunghezza: 4,381km

Gara 1: 12 giri (52,532km)

Gara 2: 12 giri (52,532km)

Gara 3: 15 giri (65,675km)

Giro record Qualifica: Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR) 1'52"176 (140.50kph), 28/04/18

Giro record Gara: Yann Ehrlacher (Honda Civic Type R TCR) 1'54"129 (138.10kph), 29/04/18



ALBO D'ORO

2019:

Gara 1: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Néstor Girolami (ARG) Honda Civic Type R TCR

Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR

2018:

Gara 1: Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

Gara 2: Rob Huff (GBR) Volkswagen Polo GTI TCR

Gara 3: Gabriele Tarquini (ITA) Hyundai i30 N TCR



Norbert Michelisz:“Correre davanti ai fan ungheresi è fantastico, c’è sempre una grande pressione la settimana prima della gara. Ho sempre apprezzato il loro supporto e vederli sulle tribune, mi sostengono al 100% qualsiasi cosa accada, con una vera e propria spinta in più che è ottima quando le cose vanno male”.



Lo sapevate?Dopo 30 anni, nel 2016 la pista è stata riasfaltata con 57.000 metri di asfalto e per dimostrare quanto fosse nuovo, cinque piloti del WTCC hanno mangiato goulash seduti sul rettilineo.

