Adria non è una novità per le serie FIA, dato che ospità il FIA European Touring Car Cup già nel 2007. FIA GT, DTM e Formula 3 sono le altre gare viste sulla pista rodigina vicina all’Adriatico e distante solamente 100km da Bologna e 60km a sud di Venezia. Il WTCR torna invece in Italia dopo i tempi del WTCC, ultima volta visto in azione nel 2017.



Indirizzo: Località Smergoncino 7, 45011 Adria RO, Italia

Lunghezza: TBC (circuito in costruzione per l'allungamento)

Gara 1: TBC

Gara 2: TBC

Gara 3: TBC

Giro record qualifica: da stabilire

Giro record gara: da stabilire



Il patron Giuliano Altoè apre un nuovo capitolo

Giuliano Altoè, Patron dell’Adria International Raceway: “L’Adria International Raceway è un circuito permanente attivo dal 2002 ed è pronto ad aprire un nuovo capitolo allungando il proprio layout a 4km, che è una novità importante rispetto al passato. I servizi di gestione e le infrastrutture sono stati migliorati e aumentati, quindi un evento FIA come il WTCR promosso da Eurosport Events è la ciliegina sulla torta”.



“Siamo onorati ed orgogliosi del nostro accordo di collaborazione, che ha durata un anno con opzione di estensione per tre. E’ un eccellente opportunità per crescere professionalmente promuovendo il nostro circuito e tutta la regione Veneto, coi suoi prodotti tipici, in tutto il mondo, in una incredibile operazione internazionale”.



“Ringrazio ACI Sport, il suo Presidente Angelo Sticchi Damiani, il General Manager Marco Ferrari, ACI Sport SpA nella persona del General Manager Marco Rogano e la FIA, per averci dato questa grande opportunità, oltre ad Eurosport Events e François Ribeiro. Negli anni costruiremo una collaborazione con l’indispensabile supporto e guida delle istituzioni, autorità locali e regione Veneto”.



Lo sapevate?Nessun pilota attuale era ad Adria con il FIA European Touring Car Cup nel 2007, ma c'era la Engstler Motorsport, che oggi è presente nella serie con Nicky Catsburg e Luca Engstler.