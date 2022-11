Mikel Azcona è stato incoronato Re del WTCR dopo le qualifiche della WTCR Race of Saudi Arabia di questa sera. Ecco cosa ha detto il 26enne spagnolo dopo la sua eroica impresa per BRC Hyundai N Squadra Corse.

"Per me è una sensazione fantastica. Onestamente è qualcosa per cui ho lavorato a lungo, praticamente per tutta la vita. Devo dire che questa stagione è stata perfetta. Fin dal primo momento in cui sono entrato in squadra ho avuto un'ottima accoglienza, con Norbi e con tutti i membri del team, i miei meccanici, tutti. Se sei vicino alle persone giuste le cose vengono bene. Devo ringraziare tutti i membri della squadra per il loro lavoro, non solo nei fine settimana di gara, ma anche dal lunedì in poi".



"E' stata molto intensa come stagione, ma partita in modo positivo a Pau. Devo ringraziare anche Norbi per la grande stagione trascorsa insieme. È stato un compagno di squadra e un amico fantastico. È incredibile avere qui una persona del genere. Direi che se si hanno a fianco questo tipo di persone, le cose si mettono bene e questo trofeo è merito loro. Quindi ringrazio Hyundai Motorsport e BRC; ora sono campione del mondo ed è una sensazione fantastica. Devo ringraziare la mia famiglia, la mia ragazza, tutti coloro che mi sostengono costantemente, ovvero molte persone".



"Sono sicuro che in questo momento nel mio paese mi stanno guardando, non tante persone perché siamo solo 2000. Ma di sicuro mi stanno guardando. Sono molto felice e orgoglioso. Ora dobbiamo festeggiare e divertirci con tutta la squadra, ma anche concentrarci sulle gare di domani perché abbiamo bisogno di punti per la classifica costruttori e cercherò di lavorare anche per Norbi, che sta cercando di migliorare la posizione in campionato. È incredibile. Onestamente al momento non ho parole".



"Sicuramente negli ultimi due giri dal Bahrain ero molto nervoso. Sapevamo di essere in testa al campionato, ma sapevamo quanto fossero veloci le Honda e anche le Audi, quindi ero molto preoccupato. Durante tutta l'estate mi sono preparato. Ma devo dire che non pensavo sarebbe stato così facile. È vero che il Bahrain è stato il weekend migliore finora, soprattutto perché avevamo un'altra macchina con sopra Nicky. Lui e Norbi mi hanno aiutato tantissimo. È stato il mio miglior weekend finora, con 59 punti, quindi è stato un weekend fantastico. È sempre molto bello quando si arriva con questa differenza nel campionato all'ultimo round. Ma anche con 60 punti di vantaggio si è ovviamente nervosi perché è il campionato del mondo e lo si vuole, non si vuole arrivare secondi. Come pilota vuoi vincere e vuoi quel risultato. Anche con questo buon margine, ero un po' preoccupato. Ora sono più rilassato, quindi è molto diverso. Ma durante il fine settimana si provano sensazioni differenti: stress, felicità, tutto insieme. Ora sono sicuramente più rilassato e mi godrò il resto del weekend".



*Soggetto a conferma dei risultati da parte della FIA

