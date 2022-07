Ieri a Vila Real l'idolo locale Tiago Monteiro ha sofferto nelle qualifiche della WTCR Race of Portugal, mentre il suo compagno Attila Tassi si è guadagnato la grande opportunità di vincere la centesima gara della WTCR - FIA World Touring Car Cup.

L'ungherese del LIQUI MOLY Team Engstler si è piazzato nono nella seconda fase delle qualifiche di sabato, guadagnandosi la partenza in prima fila per Gara 2 a griglia parzialmente invertita, che sarà anche l'evento più importante del WTCR.



Sulle strade dove tre anni fa conquistò la sua prima pole nel WTCR, Tassi ha dimostrato un'eccellente velocità, conquistando il terzo posto nella Q1 prima di registrare il nono tempo nella Q2, eguagliando così il suo miglior risultato in qualifica della stagione.



"Finalmente sono tornato in Q2 per la prima volta dopo Pau: sembra che i circuiti stradali mi piacciano", ha detto Tassi, che è partito in testa nella seconda delle due gare disputate nella città francese a maggio. "Sentivo che avevamo preparato bene la macchina, sessione per sessione, e che avevo il passo per lottare per la Q3, ma il mio primo giro in Q2 non è stato un granché; era tranquillo, anche se ho toccato il muro. Poi, nel secondo giro, ho perso troppo tempo nel primo settore e, nonostante il miglioramento nel secondo settore, non mi sembrava sufficiente per entrare in Q3, così ho deciso di ritirarmi. Il secondo posto sulla griglia invertita è una buona ricompensa per i nostri sforzi, e anche se sono un po' deluso perché avrei voluto essere in Q3, d'altra parte abbiamo una buona opportunità".



Il portoghese Monteiro è andato vicinissimo a raggiungere il compagno di squadra Tassi in Q2, mancando di soli 0"042 il passaggio del turno e facendo registrare il 13° tempo.



Nell'evento di casa, Monteiro si è impegnato a fondo nelle qualifiche ma, nonostante gli sforzi suoi e del suo team - che è riuscito a mandare la vettura in pista per un quarto run in Q1 - ancora una volta non è riuscito a trovare l'assetto ottimale per la sua Civic Type R TCR.



"Siamo venuti qui senza aspettarci molto, ma perdere la Q2 per un margine così piccolo è molto frustrante", ha detto Monteiro. "Non avevo un ritmo incredibile, è stata comunque una lotta per ottenerlo. Il mio team ha fatto un lavoro fantastico cambiando gli pneumatici abbastanza velocemente da permettermi di fare un quarto giro in Q1 - credo che siamo stati gli unici a riuscirci - ma stavo osando un po' troppo per compensare l'assetto. Quando le cose non sono in perfetta forma su una pista così impegnativa e difficile, diventa tutto più duro. Vogliamo comunque offrire un bello spettacolo ai tifosi e siamo felici di essere tornati. Sono sicuro che ci saranno due gare emozionanti".

