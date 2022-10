Tom Coronel (nella foto) e Gilles Magnus tenteranno di vincere l'oro nei FIA Motorsport Games per l'Olanda e il Belgio quando scenderanno per la prima volta sul Circuit Paul Ricard domani pomeriggio (venerdì).

Le stelle del Comtoyou Racing, protagonisti del WTCR - FIA World Touring Car Cup con le Audi, saranno in azione durante le prove libere 1 dalle 16.50 ora locale.



Sabato seguiranno le Prove Libere 2 dalle 12.20 e le Qualifiche dalle 18.05.



Gara 1 è in programma domenica dalle 9.40 sulla distanza di 25 minuti più un giro. Gara 2 prenderà il via alle 14.30, sempre in 30 minuti più un giro.

