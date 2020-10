La WTCR Race of Spain si sta svolgendo già in questo fine settimana sul tracciato spagnolo, che andrà a sostituire l'Adria International Raceway.



La FIA Touring Car Commission ha approvato la decisione, che ora dovrà avere l'ok da parte del Consiglio Mondiale FIA, e l'evento si chiamerà WTCR Race of Aragón.



Con questa scelta, Aragón si ritrova all'attivo ben sei eventi di caratura mondiale nello stesso anno, a simboleggiare la capacità di adattamento in poco tempo ad una situazione davvero complicata.



Adria in ritardo coi lavori di ampliamento

Oltre alla pandemia di COVID-19, il tracciato veneto ha subìto rallentamenti nei lavori di ampliamento per via del maltempo.



Le operazioni non si sono concluse in tempo per avere l'omologazione obbligatoria da parte della FIA e per motivi di sicurezza il promoter Eurosport Events e la stessa FIA hanno scelto una alternativa al gran finale di stagione 2020.



Una grande collaborazione per una soluzione rapida

Il MotorLand Aragón conferma la grande collaborazione con Eurosport Events per un doppio weekend che manterrà i sei eventi previsti in calendario.



Questo garantirà a team, piloti e addetti ai lavori di poter contare su un posto che offre non solo uno spettacolare layout, ma anche infrastrutture all'avanguardia e uno staff professionale.



“L'ultima ispezione della pista è stata una delusione e quindi il risultato è semplice: Adria non ha rispettato i termini per l'omologazione, quindi non potrà ospitare il finale del WTCR. Non possiamo che essere grati al MotorLand Aragón per averci garantito una soluzione in totale sicurezza - ha detto il Capo di Eurosport Events, François Ribeiro - Tutti i team e fornitori potranno lasciare i propri materiali qui, minimizzando gli spostamenti fra i paesi nei quali è in vigore il lockdown. Eurosport Events e la FIA hanno voluto un finale di stagione in totale sicurezza in un momento storico in cui la situazione legata alla pandemia sta peggiorando sensibilmente".



C'è anche il PURE ETCR

Dopo lo spettacolare evento di lancio a Copenhagen, il PURE ETCR si trasferirà da Adria ad Aragón per quella che sarà la "prima" della serie turismo elettrica. A breve verranno date ulteriori info.



**Soggetto a conferma FIA