Lago ha lavorato con la Zengő Motorsport quest'anno seguendo le gesta del pilota spagnolo, che con la nuova CUPRA Leon Competición ha centrato una vittoria e terminato settimo in campionato.



"Posso solo dire che è un pilota incredibile, spettacolare - ha detto Lago, che fa parte della formazione di ingegneri della CUPRA Racing - Ha un talento innato ed è anche un gran lavoratore ed è molto concentrato sul suo lavoro. Se le condizioni di gara lo costringono a fare una scelta che va a vantaggio di noi come squadra, lui la fa senza problemi. Se deve far passare qualcuno o prestarsi a dare una mano ad un compagno per il beneficio della squadra e del marchio, si presta. E questo è importante. Oltre ad essere veloce, è un grande uomo squadra".