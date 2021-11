Accesissima la lotta per vincere il titolo FIA WTCR Junior Driver dopo che i principali protagonisti hanno avuto varie vicissitudini nelle prove libere 1 della WTCR Race of Italy questa mattina.

Il leader Gilles Magnus è stato il più veloce con la sua Audi RS 3 LMS della Comtoyou Team Audi Sport, mentre Luca Engstler si è fermato in pista con danni all'anteriore sinistra della sua Hyundai Elantra N TCR a seguito di un contatto con un pilone di gomme.



Il tedesco è due punti dietro il belga nella classifica del titolo piloti junior e ha spiegato cosa non ha funzionato.



“Abbiamo fatto una modifica al set-up nel primo giro e la macchina andava bene, solo che ho colpito il pilone di gomme. Mi dispiace per il team, è stato un mio errore – dice Engstler – Stiamo attaccando qui e devo spingere, ma forse ho esagerato. La pista è molto sporca, deve ancora gommarsi”.

