-

La stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup vedrà ancora quattro Lynk & Co 03 in pista.

La Cyan Racing Lynk & Co ha annunciato in Yann Ehrlacher ed Yvan Muller i suoi piloti per questa annata, mentre oggi Thed Björk è stato confermato come portacolori della Cyan Performance, con Andy Priaulx che invece ha deciso di dedicarsi alla carriera di suo figlio Sebastian.



Il team svedese ha comunque confermato che ci sarà una quarta auto in azione: "L'annuncio del pilota verrà comunicato prossimamente".

WTCR Priaulx: “Non proseguire nel WTCR mi ha spezzato il cuore” DA 3 ORE

The post Lynk & Co conferma una quarta vettura di Cyan Racing nel WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Bjork pronto per dare la caccia al titolo WTCR con Lynk & Co DA 3 ORE