Ma Qing Hua ha spiegato come la sua attenta gestione dell'auto e dei pneumatici lo abbia aiutato a ottenere il primo podio nel WTCR - FIA World Touring Car Cup come pilota Lynk & Co.

Al ritorno nel WTCR dopo due anni di assenza, il cinese è giunto terzo in Gara 2 con la sua Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear, evitando le conseguenze della collisione in partenza tra Norbert Michelisz e Attila Tassi.



"L'inizio era davvero ostico. Ho visto l'incidente davanti e ho cercato di evitarlo. Allo stesso tempo ho visto le auto che stavano arrivando da dietro, così ho cercato di frenare e per fortuna non ho colpito nulla. Quindi è andata bene. Durante la gara mi sono concentrato sulla gestione delle gomme e dei freni perché è davvero facile surriscaldarli. Una volta che accade non torni più indietro. Penso che abbiamo fatto bene sotto questo aspetto".



Il ragazzo della Cyan Performance era 4° fino a quando il compagno di squadra e Campione del WTCR Yann Ehrlacher è stato costretto a fermarsi con un problema di pneumatici.



"È successo all'improvviso, quindi la squadra non ha avuto alcuna informazione immediatamente", ha detto Ma dei problemi del suo compagno di squadra. "L'ho visto rallentare e ho pensato che fosse successo qualcosa. Mi dispiace per lui, ma è molto forte e ha un buon passo. Abbiamo una lunga stagione davanti a noi".

