Ma Qing Hua in ogni gara del WTCR - FIA World Touring Car Cup di questa stagione è sempre andato a punti, col cinese protagonista sulle strade di Vila Real lo scorso fine settimana.

Tornato nel WTCR in questa stagione dopo due anni di assenza, il pilota di Cyan Performance Lynk & Co ha ottenuto il quinto e il settimo posto nelle due gare che hanno costituito il weekend della WTCR Race of Portugal.



"È stato un buon weekend per la squadra, che ha raccolto molti punti. Ho avuto un buon ritmo in entrambe le gare, i miei risultati sono stati comunque abbastanza buoni e la squadra ha fatto forti progressi in classifica", ha detto Ma.

