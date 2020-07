Ma e Geely Group Motorsport assieme in TCR China

-

Ma Qing Hua, primo pilota cinese a vincere nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, nel 2020 correrà in TCR China con la Lynk & Co 03 TCR costruita da Geely Group Motorsport.

Il ragazzo di Shanghai ha firmato con il Shell Teamwork Lynk & Co Motorsport per le sei gare della serie e il suo compagno di squadra sarà Lu Wei.



“Sono davvero orgoglioso di rappresentare Lynk & Co con il Teamwork in TCR China - ha detto Ma - Ho ottimi ricordi delle gare in Cina e non vedo l'ora di portare la mia esperienza del WTCR al team. Sarà una sfida impegnativa con tanti avversari forti, ma ho fiducia nella squadra e so che la Lynk & Co 03 TCR è un'ottima macchina, per cui il nostro obiettivo è giocarci i titoli".



Paul Hui, Team Principal del Teamwork Motorsport, ha aggiunto: “Siamo lieti di aver messo insieme il programma del TCR China in collaborazione con Lynk & Co China e Geely Group Motorsport. Ma Qing Hua è stato selezionato accuratamente per questo progetto, ricoprirà un ruolo chiave grazie alla sua esperienza nel mondo delle corse internazionali, specialmente quelle recenti nel WTCR e in Formula E. Inoltre sarà promoter del marchio Lynk & Co".



Victor Yang, Vice Presidente di Geely Auto Group: “Questo è un passo importante per la crescita di Lynk & Co China nel motorsport del nostro paese. Abbiamo iniziato presto nel 2020 coinvolgendo tanti marchi nelle iniziative esports e ora siamo impegnati nella realtà"



Alexander Murdzevski Schedvin, Capo di Geely Group Motorsport: “Siamo felici di espandere la nostra presenza in Cina con il Teamwork Motorsport e accoglierlo fra i nostri team clienti".



La stagione 2020 del TCR Chinapartirà a Zhuzhou il 6-7 agosto.

