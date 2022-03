Ma Qing Hua tornerà nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con la Lynk & Co nel 2022 e la cosa lo riempie di orgoglio.

Il pilota della Cyan Racing dopo due anni di assenza rientra nella serie per guidare la 03 TCR.



"Sono entusiasta di unirmi alla Cyan Racing, il team di maggior successo nel WTCR, e di rappresentare Lynk & Co come pilota cinese sulla scena delle corse Mondiali FIA", ha detto Ma.



"Ho grande rispetto per ciò che dobbiamo affrontare. Non c'è gara di auto turismo più dura sul pianeta di quelle del WTCR. Ma sono fiducioso che abbiamo un pacchetto davvero forte e che io possa contribuire alla conquista dei titoli mondiali quest'anno".



"Non vedo l'ora di trasferirmi in Svezia per iniziare i preparativi insieme alla squadra in vista delle grandi sfide che dovremo affrontare nel 2022".

Ad

WTCR Sapag con la Lynk & Co nel campionato di casa IERI A 07:30

WTCR Comunicato sulla WTCR Race of Russia 26/02/2022 A 17:57