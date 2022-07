Ma Qing Hua non vede l'ora di correre a Vallelunga per le prossime gare del WTCR − FIA World Touring Car Cup.

All'Autodromo Piero Taruffi si sono sempre svolte belle gare turismo negli anni passati e il cinese cercherà di fare del suo meglio con la propria Lynk & Co 03 TCR, provata in un giorno di test proprio sul tracciato laziale.



“Non ho mai corso a Vallelunga, ma ci ho provato per un giorno e direi che non è un circuito molto difficile da imparare. Ci sono opportunità di sorpasso e sarà meraviglioso per le gare di auto turismo. Ci sono molte belle curve con possibilità di difesa e di attacco, quindi sarà un bello spettacolo", ha detto l'alfiere di Cyan Performance Lynk & Co.



"Poiché tutte le Lynk & Co raggiungeranno il peso massimo di compensazione, sarà una grande sfida per noi, soprattutto perché il peso di alcuni dei nostri concorrenti sarà ridotto. Sarà più difficile, ma abbiamo ancora buone possibilità di raggiungere belle posizioni e mi sento a mio agio, anche se non sarà facile, non come a Vila Real e nelle gare precedenti".



"Sono soddisfatto di come sta andando la mia stagione con la nuova squadra e mi piace molto la Lynk & Co 03 TCR. È l’auto del TCR che mi piace di più guidare, soprattutto per quanto riguarda la maneggevolezza, Cyan Racing ha una grande esperienza e i miei compagni di squadra stanno facendo davvero bene. Sento che sto andando bene, c’è un margine per migliorarmi, ma ho solo bisogno di fare più chilometri in macchina e sulle piste [che non conosco]”.

