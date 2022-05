Ma Qing Hua ha ammesso di partire in rimonta quando oggi inizierà la WTCR Race of Germany.

Il pilota cinese è tornato nel WTCR - FIA World Touring Car Cup dopo due stagioni di assenza e con la Lynk & Co 03 TCR gommata Goodyear ha già centrato il podio alla WTCR Clean Fuels for All Race of France all'inizio del mese.



Ma i 25,378 chilometri del Nürburgring Nordschleife sono un banco di prova più duro.



"Dopo l'ottimo inizio di stagione in Francia, ci aspetta un weekend impegnativo", ha dichiarato la star di Shanghai. "Ho già corso al Nürburgring due volte, ma purtroppo ho perso il test del team in primavera e devo adattarmi rapidamente questo fine settimana per ottenere dei buoni punti".



Il pilota della Cyan Performance Lynk & Co è quinto nella classifica provvisoria dopo due gare.

