Ma Qing Hua partirà domani pomeriggio in pole position in Gara 2 della WTCR Race of Spain, a griglia parzialmente invertita.

Il pilota di Cyan Performance Lynk & Co, che gareggia per la prima volta al MotorLand Aragón, ha ottenuto la 10a piazza nella sessione Q2 delle qualifiche, il che significa che la sua Lynk & Co 03 TCR sarà in testa nel secondo round di domenica.



In prima fila con lui ci sarà Norbert Michelisz di BRC Hyundai N Squadra Corse, che con la sua Elantra N TCR è stato il nono più veloce.



Il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona ha ottenuto l'ottavo tempo, quindi è in seconda fila insieme a Dániel Nagy di Zengő Motorsport con la sua Cupra Leon Competición.



Gara 1 della WTCR Race of Spain è in programma domenica mattina alle 11;15 ora locale, mentre Gara 2 seguirà alle 15;15.

Ad

WTCR WTCR Qualifiche: Magnus batte Berthon e si prende la pole position di Gara 1 39 MINUTI FA

WTCR WTCR Race of Spain: il programma di domenica 39 MINUTI FA