Ma Qing Hua torna a correre nel WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2022 con la Lynk & Co 03 TCR costruita da Geely Group Motorsport.

Dopo essere diventato il primo pilota del suo paese a segnare punti e poi vincere nel WTCR, il 34enne di Shanghai si è unito alla Cyan Racing per la prossima stagione, quando sarà tra i contendenti per l'ambito titolo vinto negli ultimi due anni da Yann Ehrlacher.



"Sono entusiasta di unirmi alla Cyan Racing, il team di maggior successo nel WTCR, e di rappresentare Lynk & Co come pilota cinese sulla scena delle corse mondiali FIA - ha detto Ma - Ho grande rispetto per ciò che dobbiamo affrontare. Non c'è gara di auto turismo più dura sul pianeta che quelle del WTCR. Ma sono fiducioso che abbiamo un pacchetto davvero forte e che posso contribuire alla conquista dei titoli mondiali quest'anno".



Ex collaudatore di Formula Uno, Ma ha ottenuto la sua prima vittoria nel WTCR con il Team Mulsanne nel 2019 diventando il primo pilota cinese a vincere una gara automobilistica internazionale FIA, un'impresa che ha centrato alla WTCC Race of Russia nel 2014. Ritorna al WTCR dopo due stagioni di assenza dopo essere stato impegnato in patria, dove ha vinto il titolo in TCR China nel 2020, piazzandosi secondo nel TCR Asia la stagione successiva su una Lynk & Co 03 TCR gestita dal Shell Teamwork Lynk & Co Racing.



"Non vedo l'ora di arrivare in Svezia per iniziare i preparativi insieme alla squadra in vista delle grandi sfide che dovremo affrontare quest'anno", ha aggiunto Ma, che si trasferirà nella città svedese di Göteborg

per essere vicino al quartier generale di Cyan Racing al fine di essere completamente preparato per la stagione WTCR 2022.



Ma, che ha ottenuto una vittoria, quattro podi e 140 punti in 38 gare del WTCR, si unisce a Cyan che ha vinto i titoli piloti e squadre nel 2021, oltre a quattro gare

e 14 podi.



Fredrik Wahlén, Team Manager di Cyan Racing ha detto: "Siamo lieti di avere Ma Qing Hua con noi. Le sue prestazioni sono state impressionanti nelle ultime due stagioni. La sua concreta esperienza con la Lynk & Co 03 TCR e nel WTCR sarà fondamentale per il nostro programma, e cerchiamo di lavorare a stretto contatto con lui. Arriviamo alla stagione 2022 più motivati che mai, spinti da quanto fatto nel 2021. Ci aspettiamo una lotta ancora più dura quest'anno, ma il nostro obiettivo è chiaramente quello di difendere i nostri titoli mondiali".



Ulteriori notizie sulla formazione Cyan Racing Lynk & Co saranno annunciate in seguito, mentre la stagione 2022 partirà con la WTCR Race of Czech Republic all'Autodrom Most dal 9/10 aprile.

