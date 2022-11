Un terzo posto assoluto nel WTCR - FIA World Touring Car Cup per Gilles Magnus significherebbe missione compiuta e rivincita dopo il dispiacere dei FIA Motorsport Games del mese scorso.

Il belga era in procinto di vincere la medaglia d'oro al Circuit Paul Ricard, ma un guasto meccanico ha fermato la sua Audi RS 3 LMS condannandolo ad un ritiro estremamente frustrante.



In vista della WTCR Race of Bahrain di questa settimana (10-12 novembre), il pilota del Comtoyou Team Audi Sport è saldamente in lizza per un piazzamento tra i primi tre nella classifica finale di questa stagione, con il titolo di Campione ancora a portata di mano per il 23enne.



"Ad essere onesti, vincere il titolo sarà molto difficile", ha detto. "Mikel Azcona e Hyundai sono abbastanza intelligenti e hanno un margine ampio, quindi sarà davvero dura raggiungerli. Ma sono ancora convinto di poter finire tra i primi tre e questo è, per me, l'obiettivo principale, perché il secondo o il terzo posto sarebbero un traguardo raggiunto."



Vendetta dopo i FIA Motorsport Games



Magnus è passato al WTCR per la stagione 2020 con il supporto del RACB National Team, un rinomato programma di sostegno ai talenti istituito dalla Federazione del suo Paese.



"È stato davvero deludente l'evento dei Games. Ho dominato l'intero weekend e nella mia testa avevo già vinto, ma non è finita prima che sia davvero finita. Non è stato un problema con l'Audi di seconda generazione, ma credo che i pneumatici che abbiamo usato [per i FIA Motorsport Games] abbiano forse chiesto di più ai nostri semiassi ed è stato quello a rompersi quando ero in testa. Due delle quattro vetture Comtoyou hanno avuto questo guaio nella prima gara, quindi ho iniziato a pensarci e a preoccuparmi, ma speravo di scamparla. Ho cercato di fare attenzione e di non essere troppo aggressivo, ma è successo tutto al primo giro. Questo mi ha reso ancora più desideroso di vincere in Bahrain, perché è stata una vittoria che mi è stata di fatto rubata. È stato davvero doloroso e non vedo l'ora di vendicarmi e di conquistare il primo posto in Bahrain".



La "pista dei sogni"



Magnus non ha ancora corso sul tracciato di 5,412 km del Bahrain International Circuit, ma ha già visitato la struttura in passato.



"Sono stato lì per il karting quando ho visto la gara del WEC. È stato impressionante e correre nello stesso fine settimana nel WTCR è molto bello, perché ho partecipato ad alcune gare regionali di prototipi. È bello anche perché è una pista di Formula Uno e può essere una pista da sogno per noi. Ogni volta che è in stile Formula Uno, grande con molte zone di frenata e ad alta velocità, è quello che ci piace con la nostra Audi. Dovrebbe essere un fine settimana positivo per noi e spero che riusciremo a prendere qualche buon punto".



Magnus è affiancato al Comtoyou Team Audi Sport dal marocchino Mehdi Bennani. Nathanaël Berthon e Tom Coronel gareggiano col Comtoyou DHL Team Audi Sport, mentre i nuovi arrivati Viktor Davidovski e Franco Girolami saranno con la Comtoyou Racing in Medio Oriente.



Dopo la WTCR Race of Bahrain di questa settimana, Magnus tornerà in Medio Oriente per la WTCR Race of Saudi Arabia, la gara decisiva della stagione WTCR, in programma al Jeddah International Circuit dal 25 al 27 novembre.

