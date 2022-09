Gilles Magnus parteciperà ai FIA Motorsport Games il mese prossimo rappresentando il Belgio nella categoria Touring Car.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport nel WTCR - FIA World Touring Car Cup è stato confermato nella squadra di otto persone che parteciperà alla seconda edizione dei FIA Motorsport Games, che si svolgeranno sul Circuit Paul Ricard nel sud della Francia dal 26 al 30 ottobre.



Dopo aver conquistato una medaglia d'argento al primo evento di tre anni fa, Magnus ha dichiarato: "Ho dei bellissimi ricordi del 2019. Siamo stati davvero competitivi e arrivati secondi in classifica generale. È stato anche uno degli eventi più belli che abbia mai fatto".



Geoffroy Theunis, che dirige la Squadra Nazionale RACB, iniziativa di promozione dei talenti dell'ASN belga, ha dichiarato: "Il nostro Paese dimostra regolarmente il suo valore sulla scena internazionale del motorsport. In questi FIA Motorsport Games, gli otto migliori risultati di ogni nazione saranno utilizzati per stabilire la classifica finale. Ci auguriamo che d'ora in poi la Brabançonne [inno nazionale belga] suoni il più spesso possibile".



I FIA Motorsport Games Touring Car inizieranno il 29 ottobre, con due sessioni di prove di 30 minuti. Nella mattinata di domenica 30 ottobre sono previste una sessione di qualifiche di 30 minuti e una Qualifying Race di 25 minuti più un giro, seguite dalla gara che deciderà le medaglie nel pomeriggio di 30 minuti più un giro.

