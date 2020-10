Il pilota del RACB National Team è salito anche per due volte sul podio assoluto, con un ottimo secondo posto in Gara 2 al volante della sua Audi RS 3 LMS



"Il podio ce lo meritavamo già a Zolder, ma siamo stati sfortunati. Stavolta eccoci qui, è il primo podio nel WTCR al terzo evento, ho solo 21 anni e non potevo sperare di meglio. E’ un grande Mondiale FIA e non ce ne sono di altro livello con queste macchine. Molti piloti qui hanno tanta esperienza rispetto a me e in pista lo si vede. Sanno quello che fanno e ti mettono tanta pressione, comunque per ora sto gestendo tutto bene”, ha detto il portacolori della Comtoyou Racing.



Dopo il ritiro in Gara 1, Luca Engstler ha chiuso secondo nelle altre due gare, davanti a Bence Boldizs.



“Sono molto contento delle mie prestazioni in Gara 3, sono partito 17° arrivando nono - ha detto il pilota Hyundai - Penso che stiamo lavorando bene con la nostra i30 N TCR e che potremo essere forti anche nel weekend in Ungheria”.