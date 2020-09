Dopo un buon settimo posto in Gara 1, il pilota del RACB National Team era in 12a piazza nel secondo round, quando lungo i 25,378km dell'Inferno Verde ha centrato il muro.



“E' stata dura e mi dispiace per il team - ha detto il portacolori della Comtoyou Racing, che in qualifica aveva avuto un guasto alla trasmissione della sua Audi - Non si meritava l'incidente, ma in 12a piazza era difficile superare. Non avevo un bel passo e non volevo corere rischi, ma ho bloccato le ruote anteriori e colpito il muro. Non capisco perché, guarderemo i dati per saperlo".



“Mi dispiace, ma a volte queste cose succedono. Cercheremo di migliorare allo Slovakia Ring, che è una pista più normale e che ti dà più possibilità. L'Audi è veloce e potrò spingere".



Magnus ha 16 punti di margine su Bence Boldizs, che ha vinto in classe Gara 2.