Gilles Magnus ha resistito alle forti pressioni di Rob Huff e all'intenso caldo del MotorLand Aragón per centrare la prima vittoria in questa stagione del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Gara 1.1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 34m09.551s (152,3 km/h)2 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, +0,393s3 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, +4,869s4 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, +9,351s5 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +9,655sGiro più veloce: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m06.320s (152,3kph)1 Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, 27m31.604s (149,9kph)2 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, +0,802s3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +5,633s4 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, +7,868s5 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +8,755sGiro più veloce: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m07.880s (150,4kph)Classifica piloti dopo l'ottavo round di 20Goodyear #FollowTheLeader: Mikel Azcona, 129 punti2 Gilles Magnus, 99 punti3 Santiago Urrutia, 93 punti4 Rob Huff, 93 punti5 Yann Ehrlacher, 92 puntiPer il pilota del Comtoyou Team Audi Sport si tratta della seconda vittoria in carriera nel WTCR, dopo il successo in Ungheria dello scorso anno. Il risultato ha anche permesso a Magnus di ridurre il margine di Mikel Azcona sul titolo a otto punti in vista di Gara 2. Tuttavia, la terza vittoria della stagione per l'idolo locale di BRC Hyundai N Squadra Corse lo porta a +30 punti restando Goodyear #FollowTheLeader prima del Portogallo.Magnus, che si è qualificato in pole position con un giro straordinario, è riuscito a battere Huff (Zengő Motorsport CUPRA) per 0"393 in un duello emozionante che si è protratto per tutta Gara 1, dopo che il vincitore del FIA World Touring Car Championship 2012 ha fatto una gran partenza per salire dalla quarta alla seconda posizione nel giro di apertura.Nathanaël Berthon ha completato il podio di Gara 1 per il Comtoyou DHL Team Audi Sport, ma una penalità di cinque secondi per un contatto con Yann Ehrlacher lo ha fatto retrocedere al quarto posto. Un guadagno per Azcona, con lo spagnolo promosso al terzo posto con la sua Elantra N TCR. Anche Norbert Michelisz, compagno di squadra BRC di Azcona, è stato penalizzato per un contatto in pista con Ehrlacher e ha concluso sesto dietro al francese di Cyan Racing Lynk & Co e davanti ad Yvan Muller.Azcona si è imposto in una gara 2 ricca di azione, ottenendo la sua seconda vittoria nel WTCR al MotorLand Aragón e la terza in questa stagione. Ma Qing Hua e il compagno di squadra di Huff, Dániel Nagy, si sono piazzati entrambi davanti, mentre Huff ha conquistato due secondi posti, a 0"802 da Azcona. L'uruguaiano Santiago Urrutia è tornato in forma dopo una qualifica difficile e ha concluso al terzo posto davanti a Nagy, Ehrlacher e Ma, partito dalla pole sulla griglia parzialmente invertita.L'asso argentino di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, ha ottenuto un 11° posto in Gara 1, che è stato il massimo per il quartetto motorizzato Honda in Spagna, con le Civic Type R TCR rallentate dal peso massimo di compensazione. Tuttavia, Tiago Monteiro ha preso punti in entrambe le gare per il LIQUI MOLY Team Engstler in vista della WTCR Race of Portugal a Vila Real il prossimo fine settimana, evento di casa e scenario della 100a gara del WTCR.Nel frattempo, Huff ha esteso il suo vantaggio nel WTCR Trophy per piloti indipendenti con due vittorie. Mehdi Bennani è giunto secondo nella categoria in Gara 1 e terzo in Gara 2, una posizione dietro a Nagy. Tom Coronel ha avuto un fine settimana da dimenticare, non riuscendo a terminare entrambe le gare con la sua Audi DHL.GARA 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS"Rob non ha reso le cose facili. Era molto veloce, non mi ha permesso di fare errori e poi alla fine, all'ultimo giro, ho avuto problemi di carburante, non so come. Ho detto alla radio che stavo impazzendo, il mio battito cardiaco è aumentato. Ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa e finalmente abbiamo ottenuto questa vera vittoria, partendo dalla pole e vincendo la gara. Sono felicissimo, e anche un sacco di punti. Avremmo dovuto fare un accordo prima della gara, perché avrebbe potuto lasciarmi vincere senza mettermi sotto pressione per 16 giri! Ho appena perso tre anni della mia vita! Ma va bene, è stato bello per i tifosi".GARA 2: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR"È stata una partenza pazzesca. Al primo giro c'erano molte auto davanti a me e ho cercato di mantenere la macchina integra, non volevo fare incidenti. Ma Ma [Qing Hua] si stava difendendo e a questo punto è successo qualcosa a Norbi. Non so cosa, ma mi dispiace molto per lui perché era partito molto bene. Dopo la safety car sono riuscito a superare Daniel [Nagy] che era molto veloce all'inizio. Da quel momento mi sono sentito a mio agio perché avevo un certo margine su Rob. Ma quando ha rimontato è stata dura mi ha soffiato sul collo, soprattutto sul rettilineo posteriore, perché frenava forte alla curva 16. Nel primo e nel secondo settore sentivo di essere più forte di lui. Ho cercato di non perdere la posizione. Sono molto contento perché abbiamo preso tanti punti. È incredibile ottenere una vittoria qui in Spagna con i tifosi, la famiglia, gli amici e tutti gli altri. Devo ringraziare molto il mio team, Hyundai Motorsport e BRC, che mi hanno messo a disposizione una vettura fantastica per lottare per le posizioni di vertice. È la terza vittoria della stagione e sono molto felice. Continuiamo a lavorare su questa linea per Vila Real".I round 9 e 10 del WTCR - FIA World Touring Car Cup si svolgeranno a Vila Real, in Portogallo, dal 2 al 3 luglio.