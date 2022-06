Gilles Magnus ha mancato la pole position all'Hungaroring, ma il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha avuto comunque un motivo per festeggiare.

Il format delle qualifiche in tre fasi (Q1, Q2, Q3) del WTCR - FIA World Touring Car Cup rimane invariato, ma il modo in cui vengono assegnati i punti è completamente nuovo per il 2022.



A partire da quest'anno, i cinque piloti più veloci nelle qualifiche, indipendentemente dal momento in cui hanno fatto registrare il loro miglior giro o dal fatto che siano passati o meno alla Q3, saranno premiati con punti su una scala di 10-8-6-4-2.



L'1m51.684s fatto registrare da Magnus in Q2 è stato il più veloce di tutti durante le tre fasi delle qualifiche e ha fatto guadagnare al talentuoso belga 10 punti, il massimo in palio.



Al contrario, Mikel Azcona, che è stato il più veloce nella Q3, che decide i primi cinque posti sulla griglia di partenza di Gara 1, è riuscito a ottenere solo il quarto miglior tempo di tutti e di conseguenza ha preso quattro punti.



Magnus è stato l'ultimo pilota ad entrare in pista in Q3, ma il belga ha sprecato la sua occasione finendo largo alla curva 11 e finendo di conseguenza al quinto posto.



"La macchina era davvero al limite", ha detto, "Non è stato facile. Ma sono davvero deluso. Avrei dovuto concludere il giro tranquillamente, cosa che ho cercato di fare ad essere onesto. Non volevo correre rischi, ma ho perso il posteriore. Sarebbe stata una bella pole, perché qui partire davanti importante. Sono deluso da me stesso, mi dispiace per la squadra, ma è così. Il passo è migliore del previsto perché questa non è la nostra pista, e sono felice di essere nella top 10 perché dopo la Q1 non ero sicuro di esserci".



I punteggi ottenuti nelle qualifiche del WTCR Race of Hungary

10 punti: Gilles Magnus, Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.684s

8 punti: Yann Ehrlacher, Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m51.687s

6 punti: Nathanaël Berthon, Comtoyou DHL Team Audi Sport, 1m51.707s

4 punti: Mikel Azcona, BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m51.768s

2 punti: Esteban Guerieri, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Audi RS 3 LMS, 1m51.804s

