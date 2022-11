Gilles Magnus vuole vendicarsi del doppio colpo basso ricevuto in Bahrain.

Il belga non è riuscito a terminare entrambe le gare alla WTCR Race of Bahrain, scontrandosi con il compagno di squadra del Comtoyou Team Audi Sport, Mehdi Bennani.



Dopo essersi scusato, ora Magnus punta a completare bene la stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup al volante della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



"Devo metabolizzare l'accaduto, dimenticarlo ed essere competitivo a Jeddah", ha detto il 23enne. "Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto in Bahrain e mi impegnerò al massimo per restituire qualcosa alla squadra per tutto il lavoro che ha fatto per me".



Non avendo ottenuto risultati in Bahrain, Magnus non può arrivare più in alto del terzo posto nella classifica finale del WTCR, posizione attualmente occupata dal suo compagno di squadra Nathanaël Berthon.

Ad

WTCR Relax terminato per BRC, ora si punta ai titoli WTCR 38 MINUTI FA

WTCR Boldizs grato per il ritorno nel WTCR in Bahrain 19 ORE FA