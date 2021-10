Gilles Magnus, vincitore in questa stagione nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, dovrà fare un reset completo dopo una dura WTCR Race of France.

Il pilota del RACB National Team, federazione automobilistica belga, è stato eliminato nella Q1 delle qualifiche dopo essere uscito di pista con la sua Audi RS 3 LMS.



Partendo dal fondo della griglia in entrambe le gare, il belga si è piazzato 14° e 17° nelle due gare sul circuito di Pau-Arnos.



"È stata una giornata difficile, come previsto, partendo di nuovo per ultimi", ha detto il ragazzo del Comtoyou Team Audi Sport. "Questa volta mi ha fatto un po' più male perché questa era una pista molto difficile dove sorpassare. Ma non ho fatto una buona qualifica, è stato un mio errore e ho dovuto partire ultimo in entrambe le gare. Ora dobbiamo dimenticare, fare un reset completo nella mia testa e andare avanti perché è stata dura. Ma andiamo ad Adria e ci prepariamo ancora più di prima".



Oltre a perdere terreno nella corsa al titolo generale, Magnus ha lasciato la Francia con soli due punti di vantaggio su Luca Engstler nel FIA WTCR Junior Driver.

