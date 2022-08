I podi consecutivi nel WTCR - FIA World Touring Car Cup sono gli ingredienti necessari per un weekend perfetto nella serie.

Questo secondo Gilles Magnus, che dopo il terzo posto di Gara 1 a Vallelunga ha centrato la seconda vittoria stagionale in Gara 2.



"È la seconda volta che saliamo sul podio oggi, quindi è un weekend perfetto. Non avrei potuto immaginare di meglio. La gara è stata dura, anche se ho sempre avuto un grande distacco da Nath [Berthon]. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un bel po' di punti, siamo davvero contenti"", ha detto il pilota del Comtoyou Team Audi Sport.



In vista della prima edizione della WTCR Race of Alsace GrandEst ad Anneau du Rhin, Magnus, che guida un'Audi RS 3 LMS dotata di pneumatici Goodyear, è quarto nella classifica provvisoria.

