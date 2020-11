Il pilota della Comtoyou Racing si è aggiudicato il titolo grazie al terzo posto ottenuto in Gara 1 con la sua Audi RS 3 LMS, mentre problemi di assetto lo hanno fatto scivolare indietro nelle altre due.



In Gara 3, il belga partiva dalla DHL Pole Position per la prima volta in carriera, ma alla fine si dice soddisfatto del risultato conseguito.



“Possiamo essere contenti del titolo conquistato in anticipo, abbiamo dimostrato la nostra supremazia con un grande passo per tutto l'anno in questa categoria, giocandocela sempre coi migliori - ha detto Magnus - Purtroppo non tutta la giornata è andata come avremmo voluto, in Gara 2 ho sofferto tantissimo e abbiamo sbagliato set-up. Dovremo analizzare l'errore per migliorare. E' chiaro che le decisioni sono state sbagliate, all'inizio di Gara 3 andavo bene, ma alla fine ho di nuovo sofferto".



Magnus ha poi ringraziato il RACB per il supporto: "Mi hanno sostenuto fin da subito dandomi questa occasione, senza di loro non sarei qui e li ringrazio perché hanno fatto molto per me e per gli altri ragazzi del Belgio. Ho avuto una opportunità che altri non hanno avuto".



Luca Engstler (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) e Bence Boldizs sono gli altri piloti che partecipano al WTCR Rookie Driver.



*Soggetto a conferma FIA