La lotta per il titolo di Campione del WTCR − FIA World Touring Car Cup è apertissima anche dopo la WTCR Race of Hungary, nella quale Gilles Magnus e Santiago Urrutia hanno portato a casa le vittorie.

WTCR Race of Hungary: Gara 1

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30m41.529s.

2 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +2.127s

3 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, +2.682s

Fastest lap: Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team AudiSport, Audi RS 3 LMS, 1m53.904s (138.4kph)



WTCR Race of Hungary: Gara 2

1 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 28m53.853s (138.2kph)

2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, +2.328s

3 Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, +3.387s

Fastest lap: Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m54.036s (138.3kph)



Classifica: Top 5

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 103 points

2 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 101

3 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 87

4 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 84

5 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 82



Il belga Magnus, 21 anni, è diventato il secondo più giovane vincitore del WTCR trionfando in Gara 1 con la sua Audi RS 3 LMS del Comtoyou Team Audi Sport gommata Goodyear, mentre il 24enne Santiago Urrutia ha trionfato in Gara 2 per Cyan Performance Lynk & Co, coi tifosi tornati all'Hungaroring in migliaia.



Rob Huff (Zengő Motorsport) non è stato in grado di prendere il via dalla pole position in Gara 2 dopo i danni in Gara 1, mentre il contatto alla curva 1 ha distrutto il tentativo di vittoria dell'idolo locale Norbert Michelisz in Gara 2. Tuttavia, il secondo posto di Mikel Azcona in Gara 1 davanti a Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) e il terzo posto ereditato in Gara 2 significano che il team Zengő non è andato via a mani vuote. Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) ha chiuso sesto in Gara 1, ma non ha potuto fare meglio del 14° posto dopo il suo contatto con Néstor Girolami alla prima curva di Gara 2.



Azcona ha completato Gara 2 in quarta posizione, ma una penalità di cinque secondi a Girolami (Honda) ha promosso il pilota della CUPRA Leon Competitión al terzo e ha fatto cadere l'agentino della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport al quinto. Frédéric Vervisch, nel frattempo, è salito al secondo posto per compensare la perdita del podio in Gara 1 quando il contatto con Azcona all'ultimo giro lo ha fatto scivolare quarto.



Magnus ha centrato una doppia vittoria nel WTCR Junior e nel WTCR Trophy al suo primo successo assoluto, mentre Ehrlacher lascia l'Ungheria come Goodyear #FollowTheLeader con un vantaggio di due punti su Urrutia. L'uruguaiano sembrava essersi portato in cima alla classifica dopo la sua vittoria in Gara 2, ma la penalità di Girolami ha modificato il punteggio a favore di Ehrlacher.



LE PAROLE DEI VINCITORI



GARA 1: Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS)

"Un grande sollievo, devo dire. Quando ho saputo che sarei partito in pole ho avuto una buona sensazione perché questa è una pista dove hai bisogno di deportanza e partire davanti è sicuramente un grande vantaggio. Ma devi scattare anche bene perché è lunga arrivare alla prima curva, quindi per me quello era il momento cruciale. L'abbiamo fatto molto bene e dopo è stato solo questione di gestire. Sono stato fortunato ad avere Fred dietro di me, mi ha difeso molto bene, quindi devo ringraziarlo, buon lavoro di squadra. Sono davvero felice perché finalmente ce lo siamo meritato. Sono stato secondo un paio di volte, quindi sono davvero contento di questa vittoria. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, quindi essere terzi in classifica è super".



GARA 2: Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Devo dire che Cyan mi ha dato una macchina fantastica, quindi grazie a loro per il duro lavoro. Quando si compete ad un livello così alto di piloti e squadre nel campionato non si possono fare errori, bisogna essere al 100% ogni fine settimana. Così quando ho fatto un errore ad Aragon che mi è costato un sacco di punti in campionato e mi ha messo fuori dalla Q2, nella pausa estiva ho solo lavorato. Ho lavorato per me stesso, ho fatto alcune cose e ho continuato a credere in me stesso. Ho detto all'inizio del fine settimana che sentivo di poter fare bene, mi piace la pista e tutto è cominciato bene nelle qualifiche che mi hanno messo in prima fila. In gara uno ho portato a casa la macchina e buoni punti col 7° posto. Sono stato un po' fortunato che Rob non abbia iniziato gara 2, sono partito praticamente in pole. Ho avuto una buona partenza e sappiamo che su questa pista quando sei in testa al gruppo è molto più facile di quando sei dietro perché perdi un sacco di deportanza. Cosa posso dire? Sono super-felice".



WTCR RACE OF HUNGARY - RISULTATI



CLASSIFICHE WTCR



PROSSIMO TURNO:WTCR Race of Czech Republic, Autodrom Most, 8-10 ottobre

WTCR Botto Girolami-Michelisz: ecco il loro racconto 33 MINUTI FA

WTCR Huff e una Pole presa, poi persa 33 MINUTI FA