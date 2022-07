Dei 17 piloti impegnati alla WTCR Race of Portugal di questo weekend, solo Gilles Magnus e Santiago Urrutia non hanno mai corso sul tracciato portoghese.

Il belga del Comtoyou Team Audi Sport guida una Audi RS 3 LMS, mentre l'uruguagio è alfiere di Cyan Performance Lynk & Co.



“Non ho mai corso a Vila Real e sarà solamente il secondo cittadino per me dopo Pau-Ville, che è molto differente - ha detto Urrutia - Mi sono preparato al simulatore e proverò ad essere più veloce possibile, ma i nostri rivali sono molto leggeri e veloci, quindi dobbiamo spingere per prendere punti".

Ad

WTCR Dietro le quinte del WTCR con il Team Engstler UN' ORA FA

WTCR Michelisz e una formula matematica: “Nordschleife + Macau = Vila Real” UN GIORNO FA