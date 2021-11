Gilles Magnus scatterà dalla pole position di Gara 1 della WTCR VTB Race of Russia a Sochi Autodrom.

Il belga, migliore nelle Libere 1, ha chiuso 10° in Q2 sull'umido e grazie alle nuove Goodyear da pioggia montate nel finale di sessione è riuscito a migliorare guadagnandosi la partenza al palo del primo round di domani.



Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport verrà affiancato dal compagno di squadra Frédéric Vervisch, attualmente secondo in classifica, ma sceso a -37 dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher, che è passato in Q3 prendendo un punto.



Gara 1 della WTCR VTB Race of Russia è prevista per domenica alle 12;15 locali, con Gara 2 alle 14;15.

