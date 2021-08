Gilles Magnus sarà in Pole Position nella griglia invertita di Gara 1 della WTCR Race of Hungary, dopo aver ottenuto il 10° posto all'Hungaroring ieri.

Il pilota del Comtoyou Team Audi Sport, che concorre per il FIA WTCR Junior Driver Title, sarà affiancato dal compagno Frédéric Vervisch e si è tenuto dietro Nathanaël Berthon, che quindi con l'altra Audi RS 3 LMS partirà 11°. Peggio è andata a Tom Coronel, solo 18°.



“In generale, Audi e Comtoyou non possono dirsi contenti delle prestazioni, tutti hanno guadagnato qualcosa, mentre noi siamo solo al nonoo, decimo e undicesimo posto. Penso che siamo andati al limite tutti, ma non siamo dove ci aspettavamo".



La griglia inversa potrà dargli comunque una buona occasione: "E' sicuramente bello essere in Pole, sto ancora cercando di vincere la mia prima gara nel WTCR, quindi spero di riuscirci. In Q1 ho preso anche 4 punti, quindi considerate le condizioni, non è stata una brutta giornata".



Gara 1 della WTCR Race of Hungary scatterà alle 12;15.

