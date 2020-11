Dopo aver debuttato l'anno scorso nel TCR Europe, il pilota del RACB National Team è passato al Mondiale salendo subito sul podio nella WTCR Race of Belgium, replicando nella WTCR Race of Slovakia e aggiudicandosi il WTCR Rookie Driver*.



Ora, al volante dell'Audi della Comtoyou Racing, Magnus al MotorLand Aragón è fra gli 11 in lizza per la Corona Iridata.



“E' stato un anno davvero buono, molto meglio di quanto avrei pensato o sperato ed è una cosa davvero positiva - ha detto Magnus - Se mi aveste detto che sarebbe stato possibile vincere il titolo prima dell'ultimo turno non vi avrei creduto. Ma non mi sto concentrando troppo su questo, perché non è l'anno giusto per conquistare il titolo assoluto. Sarà più o meno tra [Yann] Ehrlacher e [Esteban] Guerrieri, ma è una bella sensazione avere così tanti punti prima della fine".



Magnus è a -53 dal Goodyear #FollowTheLeader Ehrlacher, ma a -10 dalla Top3.



"Ad essere onesti siamo abbastanza lontani, quindi sarà difficile vincere il titolo assoluto. Ma quando è matematicamente possibile, è possibile, quindi bisogna puntare su di esso e io lo farò sicuramente, ma so che non è molto realistico. In un anno da rookie, anche prima della fine della stagione, sarei contento di una Top5. Ma non mi metto sotto pressione e cercherò di fare del mio meglio".



*Soggetto a conferma FIA