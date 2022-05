Gilles Magnus ha già corso al Circuit de Pau-Ville, ma non pensa che la cosa lo possa aiutare nel primo round della stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della Comtoyou era stato sul tracciato cittadino nel 2016 quando era in azione con la Formula 4 francese, ma oggi avrà fra le mani una Audi RS 3 LMS che è totalmente differente, per cui l'esperienza conterà fino ad un certo punto.



“Ho corso a Pau nel mio primo anno di gare automobilistiche nel 2016, quindi è passato molto tempo e non ne ho molti ricordi. Sicuramente mi darà un piccolo vantaggio, ma non credo così grande perché non è come se fossi stato lì due settimane fa, e una macchina turismo è ovviamente completamente diversa da una monoposto. Ma il fatto di non avere uno svantaggio è già buono nella mia situazione”, ha detto Magnus.

Ad

WTCR WTCR 2022: la Top5 di Ma Qing Hua 15 ORE FA

WTCR Azcona, dalla TV alla pista vera 15 ORE FA