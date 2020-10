Gilles Magnus ha lottato in Ungheria riuscendo a mantenere la leadership nel WTCR Rookie Driver.

Il pilota del RACB National Team era dovuto partire 20° in Gara 3, ma nonostante un problema alla seconda curva ha centrato il terzo posto.



“Ho rimontato con pazienza fino al 14° posto dietro al mio compagno Tom Coronel - ha detto il 21enne - Sono rimasto dietro di lui senza rischiare un incidente. Dopo la squalifica di sabato non è stato semplice scattare dal fondo, soprattutto perché su questo tracciato è difficile superare. Abbiamo fatto il possibile, ora pensiamo ad Aragón.”



Per ora Magnus resta al comando del WTCR Rookie Driver dopo quattro eventi.