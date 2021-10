Gilles Magnus ha appena vinto la sua prima gara nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, ma questo non modificherà il suo modo di lavorare.

Il 22enne si è imposto in Gara 2 della WTCR Race of Hungary con l'Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, ma alla WTCR Race of Czech Republic dell'Autodrom Most (8-10 ottobre) continuerà con il solito approccio.



"Guardando gli onboard non sarà molto facile la prima curva perché è una chicane stretta e sarà un punto difficile da superare. Ma per il resto sembra una pista veloce, quindi buona per noi e l'Audi. Al livello in cui siamo tutti impariamo le piste abbastanza rapidamente, ma la priorità sarà quella di fare km in FP1 per migliorare e per avere già un feeling con la macchina, dando indicazioni agli ingegneri", ha detto il pilota del Comtoyou Team Audi Sport.



"Le temperature fredde e la pioggia non sono affatto una preoccupazione perché siamo sempre stati meglio in questo tipo di condizioni. Eravamo competitivi ad Aragón e Budapest, ma penso che avremmo potuto esserlo ancora di più se fosse stato più fresco. Aver vinto è sicuramente una bella sensazione e siamo ancora in lizza per il titolo. La vittoria dimostra che siamo in grado di fare qualcosa di grande e dobbiamo continuare a spingere. Tutto può succedere e dobbiamo rimanere concentrati, ma dobbiamo anche essere felici e goderci il momento".



Magnus è al comando del WTCR Junior e WTCR Trophy, oltre che 4° assoluto a -19 dal Goodyear #FollowTheLeader Yann Ehrlacher.

