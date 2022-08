Gilles Magnus ha perso il terzo posto di Gara 1 della WTCR Race of Alsace GrandEst dopo che gli è stata inflitta una penalità di cinque secondi per un contatto in pista con Esteban Guerrieri.

Il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport era in quarta posizione con la sua Honda Civic Type R TCR quando, nel corso del quinto giro, una tamponata alla curva 1 dall'Audi RS 3 LMS del rivale del Comtoyou Team Audi Sport ha fatto scivolare l'argentino sull'erba e sulla ghiaia.



Mentre Magnus è riuscito a proseguire e a tagliare il traguardo in terza posizione, Guerrieri è stato costretto a rientrare ai box per cambiare gli pneumatici e alla fine ha concluso 11°.



Dopo aver ricevuto la nota dal direttore di gara della FIA, i commissari sportivi hanno stabilito che la mossa di Magnus su Guerrieri è stata una violazione delle regole sportive aggiungendo cinque secondi al suo tempo totale, facendo scendere il tre volte vincitore del WTCR al settimo posto e promuovendo il Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona dal quarto al terzo posto.



La modifica della classifica di Gara 1 significa che il vantaggio di Azcona sul secondo, Néstor Girolami, è di 28 punti anziché 25.



L'inizio di Gara 2 al Circuit l'Anneau du Rhin è previsto per le 16;15 con copertura in diretta online e in televisione in tutto il mondo.

Ad

WTCR WTCR Gara 1: Berthon centra la prima vittoria dell’anno in Alsace GrandEst fra i brividi UN' ORA FA

Anneau du Rhin WTCR, Alsazia: Berthon vince gara 1 2 ORE FA