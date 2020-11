Il pilota del RACB National Team ha dominato la Classe Under 23 e alla WTCR Race of Aragón si è presentato in lizza anche per il titolo assoluto, terminando l'annata con quattro podi all'attivo in quella che era la sua prima esperienza post-TCR Europe.



Terminata in Top3 la prima uscita in Belgio, nella WTCR Race of Slovakia Magnus è stato nuovamente protagonista con la sua Audi RS 3 LMS, per poi andare a trionfare fra i debuttanti.



"E' stato davvero un ottimo anno - ha detto il pilota della Comtoyou Racing - Anche più di quello che speravo, sinceramente. Se mi avessero detto che avrei vinto il titolo con una gara d'anticipo non ti avrei creduto, per questo dico che è stato un ottimo anno".



Anche se non è riuscito a vincere il Mondiale ad Aragón, Magnus ha detto che non era quella la sua priorità.



"Se matematicamente è possibile, è ovvio che uno ci provi, però come anno da rookie sarei comunque stato felice della Top10. Il WTCR Rookie arrivato prima della fine significa aver dominato la categoria con un passo sempre da vertice, il che è importante".



"Sono grato al RACB per avermi dato questa occasione, senza di loro non sarei qui ed è molto bello che facciano questo tipo di lavoro con i ragazzi come me. Gli danno opportunità che altrimenti non avrebbero, quindi grazie ancora".



Il belga ora punta al vertice per il 2021 avendo in casa l'esperienza di quest'anno.



"Se avessi ancora l'occasione di correre nel WTCR l'anno prossimo punterei al titolo, ma sono ancora giovane e mi auguro di avere una lunga carriera davanti. Sono cambiato molto come persona e il WTCR è qualcosa che ho sempre sognato da una vita, ti cambia in maniera positiva. Essere competitivi e lottare come team ti consente di crescere e imparare tutto andando più in profondita con i dettagli".



*Soggetto a pubblicazione dei risultato finali